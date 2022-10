Vídeo do Jornal Nacional foi adulterado para mostrar Jair Bolsonaro à frente de Lula no 2º turno

Por AFP



É uma montagem o vídeo no qual os apresentadores do Jornal Nacional William Bonner e Renata Vasconcellos anunciam que o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) lidera o segundo turno de 2022 com 51% das intenções de voto, contra 43% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Captura de tela feita em 10 de outubro de 2022 de uma publicação no Instagram ( .)

Comparação feita em 10 de outubro de 2022 entre a captura de tela de uma publicação no Instagram e uma publicação no site do Jornal Nacional ( .)

A sequência, que circula nas redes desde 7 de outubro de 2022, foi visualizada mais de 200 mil vezes. Na transmissão verdadeira, é Lula quem tem 51%, contra 43% de Bolsonaro, em um levantamento do Ipec divulgado em 5 de outubro., diz a legenda de uma das publicações que circulam no Facebook Instagram com o vídeo.Na gravação, os apresentadores mostram dois gráficos no qual Jair Bolsonaro está à frente de Lula tanto nas intenções de voto totais (51% a 43%) quanto nas intenções de voto válidos (55% a 45%). A fonte dos supostos dados seria a pesquisa divulgada pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec) em 5 de outubro de 2022.Contudo, quem estava à frente nesse levantamento era o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Uma busca pelas palavras-chavelevou ao vídeo original publicado no site do noticiário. Ao assistir a reportagem verdadeira, fica claro que o áudio dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, assim como os gráficos que mostram os percentuais da pesquisa, foram manipulados para inverter as porcentagens na versão que circula nas redes.Assim, quando um dos apresentadores mostra os números de Bolsonaro, na verdade, são os números de Lula que estão sendo divulgados.O primeiro gráfico mostra Lula à frente nas intenções de voto totais, com 51%, enquanto Bolsonaro alcança 43%, como visto abaixo.

De maneira semelhante, no segundo gráfico, Lula também aparece à frente de Bolsonaro em votos válidos, quando são descartados os percentuais de brancos e nulos, e daqueles que não souberam responder ou não responderam.

Comparação feita em 10 de outubro de 2022 entre a captura de tela de uma publicação no Instagram e uma publicação no site do Jornal Nacional ( .)

Uma busca pela pesquisa no site do Ipec permitiu encontrar o resultado e confirmar que os números divulgados originalmente pelo Jornal Nacional estão corretos.O AFP Checamos verificou um conteúdo semelhante antes do primeiro turno das eleições de 2022.