É montagem a imagem em que Ciro Gomes aparece fazendo o número 22

Captura de tela feita em 2 de outubro de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)



Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Vamos juntos!!

A imagem do candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) fazendo o número 22 com as mãos, que representa o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, é uma montagem. O conteúdo circulou dezenas de vezes nas redes sociais na véspera do primeiro turno, em 2 de outubro. Mas a foto original mostra o pedetista fazendo, na verdade, 12, seu número., diz o texto sobreposto à imagem compartilhada no Facebook No entanto, o projeto Comprova , do qual o AFP Checamos faz parte, detectou que a imagem original foi publicada nas redes sociais do candidato em 1º de outubro.Nas postagens reais do candidato, ele aparece fazendo o número 1 com uma mão e 2 com a outra, em referência ao seu número de identificação na urna.O registro foi feito em 29 de setembro, no último debate presidencial prévio ao primeiro turno das eleições de 2022. Na ocasião, Ciro Gomes estava sentado ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL), como mostram imagens do estúdio da TV Globo publicadas pelo portal G1 e pela AFP Às vésperas das eleições, o candidato do PDT utilizou a foto para convocar o eleitor aAo comparar as duas imagens, é possível perceber que no conteúdo viralizado a mão com que ele fez o 2 foi replicada, espelhada e colada no lugar da mão à esquerda na foto.

Neste fim de semana, o AFP Checamos se uniu a outras 6 iniciativas de checagem de fatos no Brasil para verificar conjuntamente desinformação sobre as eleições. A parceria CheckBR reúne também Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, E-Farsas, Fato ou Fake e Lupa.