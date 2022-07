Participação, e não abstenção, influenciou resultados eleitorais na Colômbia e no Chile

Publicações compartilhadas mais de 10 mil vezes nas redes sociais ao menos desde 19 de junho de 2022 apontam supostas altas taxas de abstenção como decisivas para a vitória da esquerda na Colômbia, com Gustavo Petro, e no Chile, com Gabriel Boric.





Captura de tela feita em 29 de junho de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Colômbia

Captura de tela feita em 1º de julho de 2022 do site do órgão eleitoral colombiano ( . / )

Chile

Gabriel Boric em ato após divulgarem os resultados oficiais do segundo turno da eleição presidencial, em Santiago, em 19 de dezembro de 2021 (foto: AFP / Javier Torres)

Mas dados oficiais mostram que mais eleitores participaram do último pleito nos dois países, ainda que o voto não seja obrigatório em ambos os casos.À AFP, analistas locais apontaram esse como um dos fatores que impactaram nos resultados, ao contrário da abstenção., dizem as mensagens, compartilhadas no Facebook , indagam outros usuários.Mas os números mostram que as taxas de abstenção nos pleitos presidenciais de junho de 2022, na Colômbia , e de dezembro de 2021, no Chile , foram mais baixas nos dois países se comparadas com as eleições anteriores., comenta Marta Lagos , cientista política chilena e fundadora do órgão de medição da opinião pública Latinobarómetro . Ela acrescenta que, na verdade, ocorreu o contrário:Mais de 22 milhões de colombianos votaram no segundo turno da disputa presidencial entre Gustavo Petro, senador e ex-prefeito de Bogotá, e Rodolfo Hernández, ex-governante de Bucaramanga, em 19 de junho de 2022. O número corresponde a 58,09% de participação, um aumento se comparado às eleições de 2018, quando 53,11% saíram para votar no país onde não há essa obrigação eleição de Petro , portanto, aconteceu em um contexto de maior participação, e não o oposto.O órgão eleitoral colombiano ressaltou um marco histórico: Mauricio Jaramillo , professor da Faculdade de Estudos Internacionais Políticos e Urbanos da Universidade do Rosário, na Colômbia, afirmou à AFP que a abstenção é um fator importante na cultura política colombiana, e que em algumas eleições ela foi relevante, mas não determinante. Ele disse que o resultado das últimas eleições não pode ser atribuído a isso, acrescentou Jaramillo. Yann Basset , que leciona na mesma faculdade, concorda:De acordo com Jaramillo, houve um engajamento de eleitores da esquerda para eleger um presidente desse espectro pela primeira vez na história do país, aumentando a participação.Isso se explica pelo fato de que, em geral, trata-se de um público mais difícil de ser mobilizado em uma eleição, comentou Basset., e que participaram mais nessa ocasião, disse o professor.No entanto, de acordo com o órgão eleitoral, a taxa de abstenção geral teve uma redução de 4,24 pontos. Portanto, não foi decisiva, como lembram os especialistas consultados pela AFP.O caso do Chile, onde o voto passou a ser voluntário em 2012, foi similar. Nas eleições presidenciais de 2021, encabeçadas pelo atual presidente, Gabriel Boric , e por José Antonio Kast, mais de 8 milhões de pessoas saíram para votar no segundo turno, número equivalente a 55,64% dos eleitores habilitados Um movimento parecido com o que aconteceu na Colômbia levou os chilenos a votarem em maior peso.[Boric e Petro], explicou a chilena Marta Lagos.Em 2017, mais de 7 milhões de chilenos, 49,01% das pessoas habilitadas , votaram na disputa presidencial de segundo turno, o que equivale a cerca de 6 pontos percentuais a menos de participação em comparação com o pleito de 2021., destacou Gonzalo Espinoza , cientista político chileno e coordenador do Observatório Político Eleitoral da Universidade Diego Portales (UDP).Ele citou algumas razões que explicariam por que a abstenção em eleições chilenas recentes não favoreceu candidatos de determinado espectro político:Assim, completou, quem não votou não o fez porque definitivamente não tem interesse em questões de política institucional, ou porque se absteve conscientemente.A AFP já verificou diversos conteúdos a respeito dos pleitos eleitorais na Colômbia ( 1 3 ) e no Chile ( 1 3 ).