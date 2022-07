A palavra 'foda' não tem como origem uma sigla criada em Portugal devido à baixa natalidade

Publicações compartilhadas dezenas de vezes em 2022 nas redes sociais alegam que a palavra 'foda' teria como origem a sigla 'Fornicação Obrigatória por Despacho Administrativo', que supostamente foi criada em Portugal quando as taxas de natalidade estavam baixas e as pessoas eram obrigadas a ter relações sexuais.



Mas isso é falso. A palavra tem etimologia do latim, sem qualquer relação com a suposta sigla portuguesa.



'Sabia que antigamente em Portugal, devido à baixa taxa de natalidade, as pessoas eram obrigadas a ter relações: 'Fornicação Obrigatória por Despacho Administrativo' = sigla F.O.D.A. Daí a origem da palavra FODA', diz uma das publicações no Twitter. Conteúdo semelhante também circula no Facebook (1, 2).



Siglas portuguesas?

'Fornication Under Consent of King'?

Outras publicações ( 1 3 ) também mencionam que as palavras, em inglês, eteriam se originado das respectivas siglas, em português) eAo Checamos, o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutor em Linguística Mário Alberto Perini afirmou que essa etimologia é. O termo, segundo o docente, tem como origem o latim.O professor explica que a palavra é uma nominalização de, que vem do latim, e virou em espanhol, em francês, e em italiano- todas elas com significado semelhante ao que temem português, com denotação sexual ou então de, sem qualquer relação com a expressão, como indicam as postagens viralizadas.O também professor da UFMG e doutor em Filologia e Língua Portuguesa César Nardelli Cambraia indicou ao Checamos, em 2020, uma origem similar à afirmada por Perini, ressaltando que uma consulta ao Dicionário Houaiss é suficiente para verificar que tal etimologia é falsa.De fato, uma busca no dicionário Houaiss - que mostra, entre outras especificações, o significado e a etimologia das palavras - aponta como origem, no caso de, a palavra do latimO Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha, cuja visualização parcial está disponível no Google, também indica, na página 297 , que a origem do termo vem do latimA respeito da segunda suposta sigla,, que segundo as publicações teria se originado da frase, o professor Perini indica que ela surge da palavraO professor ainda assinala que essa expressão ocorre em Portugal eO dicionário Houaiss também indica que o termotem como origem o elemento de composição, do latim, que significa punho, murro, soco., concluiu Cambraia.A explicação sobre o possível surgimento deé uma antiga lenda urbana que circula há décadas, de acordo com Jesse Sheidlower, lexicógrafo e autor de 'The F Word' , um livro que traça a origem da palavra e a sua evolução ao longo dos séculos.Contactado pela AFP em 10 de julho de 2020, Sheidlower explicou que o primeiro registro conhecido do mito segundo o qualseria uma sigla surgiu em 15 de fevereiro de 1967 no jornal nova-iorquino The East Village Other . Nessa publicação, a sigla foi apresentada como, em português).A versão apresentada nas publicações viralizadas,, apareceu pela primeira vez em uma carta dirigida à revista Playboy em 1970, segundo o linguista.Mas, na realidade, a palavra vem das línguas germânicas., explicou Kate Wiles , medievalista e chefe de redação da revista History Today, em uma entrevista concedida à AFP também em julho de 2020., usada com conotação sexual, teria aparecido na língua inglesa entre o início do século XIV, como indica o dicionário norte-americano Merriam-Webster, e o final do século XV, quando é encontrado, de acordo com Jesse Sheidlower.A explicação da origem decomo sigla não é apenas falsa, mas também anacrônica., indica Sheidlower. Geralmente, a origem das palavras em inglês que vêm de acrônimos (comoou) é estabelecida assim que aparecem, acrescenta o lexicógrafo.