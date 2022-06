Polícia Civil de Minas Gerais não confirmou que o PT contratou drone que atacou militantes

Várias publicações afirmam que a Polícia Civil de Minas Gerais teria identificado que o ataque usando um drone durante um ato de campanha do Partido dos Trabalhadores (PT) teria sido encomendado pela própria legenda. A alegação, compartilhada centenas de vezes nas redes sociais desde 23 de junho de 2022, se refere ao ocorrido durante um evento na cidade mineira de Uberlândia em 15 de junho. O Ministério Público Federal de Minas Gerais, órgão encarregado da investigação, disse à AFP que, até o momento, não há nenhuma indicação de que o drone tenha sido contratado por uma empresa ligada ao partido.

, lê-se na captura de tela de uma publicação que circula no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 ) .O texto compartilhado indica:As alegações também circulam em um vídeo ( 1 3 ) no qual um homem narra o supostamente acontecido e encerra:O episódio mencionado faz referência ao drone que foi usado para atacar apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), durante um ato de campanha em Uberlândia em 15 de junho.Uma pesquisa no site da polícia mineira sobre a suposta nota não mostra nenhum conteúdo relacionado ao tema. Contatada por e-mail pelo Checamos, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que as informações compartilhadas, já que as investigações estão a cargo do Ministério Público Federal (MPF).Os drones são considerados aeronaves não tripuladas e regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).De acordo com o regulamento da Agência,e, portanto, a atribuição de investigar é de competência da Justiça Federal, conforme informou a Polícia Civil.O Ministério Público Federal de Minas Gerais (MPF-MG) informou à AFP que a, mas que,O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), um dos coordenadores da pré-campanha de Lula no estado mineiro, entregou ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais uma representação criminal denunciando por lesão corporal os autores que jogaram as substâncias nos militantes.Na denúncia , menciona, Jair Bolsonaro, e não uma, como indicam as publicações viralizadas.Uma busca pelas palavras-chavenão mostram nenhum conteúdo ou evidências de uma empresa de propaganda contratada pelo partido para tais fins.