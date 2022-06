Por que é incorreto afirmar que institutos de pesquisa 'erram' resultados eleitorais

Publicações que circulam desde 14 de junho de 2022 somando mais de 550 mil visualizações nas redes sociais indicam supostos erros ou manipulações em levantamentos feitos por institutos de pesquisa no Brasil. A comprovação disso, segundo usuários, seria a falha na previsão de resultados nas eleições gerais de 2018. Mas especialistas explicaram ao AFP Checamos que pesquisas são diferentes de prognósticos, e que servem, na verdade, para descrever como está a opinião pública em um momento específico: o espaço de tempo delimitado na pesquisa.

Captura de tela feita em 17 de junho de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução )

Panfletos nas eleições gerais de 2014, em 5 de outubro, em São Paulo (foto: AFP / Miguel Schincariol)

, diz a legenda de publicações compartilhadas no Twitter YouTube , acompanhadas por um vídeo retirado de um programa da Jovem Pan em que uma das comentaristas afirma:Ela continua:Apesar de a narrativa de que pesquisas eleitorais erram resultados ser frequente nas redes sociais, o argumento que a fundamenta é incorreto.Isso porque pesquisas são diferentes de prognósticos, como explicou Antonio Lavareda , cientista político vinculado ao instituto Ipespe, em evento da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep) , em 3 de maio de 2022., disse ele.Outros fatores mencionados por Lavareda para explicar por que pesquisas não devem ser interpretadas como prognósticos eleitorais foram a alienação eleitoral, que se refere a abstenções, votos brancos nulos, a decisão de voto tardia, e o voto estratégico, usado por eleitores para, definiu o cientista político.Além disso, os inquéritos populacionais feitos nessas pesquisas fornecem estimativas de votos em um espaço de tempo bem definido, nesse caso o período de coleta da pesquisa, aponta Raphael Nishimura , diretor de amostragem do Survey Research Center, da Universidade de Michigan:Entrevistados são instruídos a responder em quem votariam se as eleições fossem naquele dia. Portanto, completa Nishimura, seus resultados são válidos para aquele momento específico., explica o estatístico. A única exceção, segundo ele, são as pesquisas de bocas de urna, por serem realizadas no dia da eleição, com eleitores que já votaram.O problema de análises que apontam erros nas pesquisas eleitorais está, então, na ideia de que o objetivo desses levantamentos é acertar resultados de eleições, pondera Felipe Nunes , professor de ciência política na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e diretor do instituto de pesquisa Quaest.Nishimura concorda, apontando que os levantamentos eleitorais são importantes para entender o eleitorado em um determinado momento, mas mais que isso:Pesquisas são, portanto, retratos do momento, que indicam tendências quando levantamentos vão se somando uns aos outros, define Felipe Borba , cientista político e coordenador do Grupo de Investigação Eleitoral (Giel) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).Ele explica que em alguns momentos, a população realmente muda de opinião em uma velocidade muito rápida. A eleição do então governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, citado no vídeo viral, exemplifica essa mudança:, comenta.Assim, pesquisas que analisaram intenção de voto no primeiro turno das eleições para governador do Rio de Janeiro mostraram Witzel com 12% dos votos válidos, no caso do Ibope, e 17% , no caso do Datafolha.Já na disputa de segundo turno no estado, os levantamentos capturaram a mudança de atitude dos eleitores fluminenses, com resultados muito próximos aos da eleição ( 1 2 ).O caso de Romeu Zema, eleito governador em Minas Gerais com 71,8% dos votos, foi parecido: a rápida mudança do eleitorado não foi captada nas pesquisas de primeiro turno. Ainda que tenham indicado uma disparada de Zema na disputa, Datafolha e Ibope deram, respectivamente, 24% e 18% dos votos válidos para o então candidato. Naquele pleito, ele conquistou 42,73% dos votos.No segundo turno, contudo, os dois institutos indicaram resultados similares aos das eleições: 71% , no caso do Datafolha, e 67% no caso do Ibope.