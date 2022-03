Vídeo de 2017 sobre reforma trabalhista circula como se fosse de Lula hoje

Captura de tela feita em 22 de março de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

O registro de uma discussão entre senadores foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais vinculado a uma “reunião do Lula” desde ao menos 20 de março de 2022. Contudo, o vídeo não tem relação com o ex-presidente: foi gravado em maio de 2017 na sessão de leitura do relatório sobre a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O confronto aconteceu quando senadores de oposição ao governo de Michel Temer tentaram impedir a leitura do texto, que acabou aprovado pela mesma comissão em junho daquele ano., diz uma publicação no Twitter . Conteúdo similar circula também no Facebook e no Instagram Uma busca por trechos do vídeo viralizado com a ferramenta Google Lens levou a uma análise do jornal El País Brasil publicada em 24 de maio de 2017 e intitulada “Escalada da crise: primeiro teste de Temer no Congresso acaba em confusão”.O texto faz menção à discussão de senadores durante a leitura do relatório da reforma trabalhista, ocorrida no dia anterior, e traz uma foto da cena.Uma pesquisa no Google pelos termose pelo crédito à foto dado na legenda -- com filtro temporal de 23 a 27 de maio de 2017 levou a notícias publicadas sobre a discussão, em 23 de maio, por veículos de comunicação estatais, como Agência Brasil , diz o texto publicado pela Agência Senado.

O tumulto, que envolveu o senador Randolfe Rodrigues e o então senador Ataídes Oliveira, também foi divulgada por outros veículos de imprensa:



Texto aprovado

A reunião não foi retomada e o relatório foi dado como lido. Em 6 de junho de 2017, foi aprovado na mesma comissão.Em seguida, o Projeto de Lei da Câmara 38/2017 passou pela Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde foi aprovado com urgência para ir a plenário.Em meio a protestos da oposição, que ocupou a mesa do plenário por sete horas, a reforma trabalhista proposta pelo governo de Michel Temer foi aprovada em 11 de julho de 2017 pelo Senado e seguiu para sanção do então presidente.Em 13 de julho do mesmo ano, o texto foi transformado na Lei Nº 13.467 , que