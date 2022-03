Vídeo que circula como se fosse de enchente em Petrópolis em março de 2022 é antigo

Uma gravação é compartilhada desde, pelo menos, 20 de março de 2022, com mais de 270 mil visualizações, como se mostrasse a inundação que atingiu Petrópolis, no Rio de Janeiro, nesse dia. O Checamos confirmou que o vídeo retrata a cidade, mas ele não é atual. As imagens já haviam sido publicadas em fevereiro de 2022.

“Petrópolis neste último domingo”, dizem publicações no Facebook e no Twitter.



A filmagem voltou a circular no último 20 de março de 2022, após fortes chuvas atingirem a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 24 horas, caíram 534,6 milímetros de chuva, de acordo com a Defesa Civil.Entre a tarde e a noite de 15 de fevereiro, Petrópolis havia sido atingida pelas piores chuvas desde 1932. O desastre provocou deslizamentos de terras, enchentes e deixou mais de 230 mortos A filmagem voltou a circular no último 20 de março de 2022, após fortes chuvas atingirem a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 24 horas, caíram 534,6 milímetros de chuva, de acordo com a Defesa Civil.Entre a tarde e a noite de 15 de fevereiro, Petrópolis havia sido atingida pelas piores chuvas desde 1932. O desastre provocou deslizamentos de terras, enchentes e deixou mais de 230 mortos Em uma busca reversa no Google por um dos frames do vídeo, realizada por meio da ferramenta InVid-WeVerify *, associada às palavras-chave, o Checamos encontrou a mesma gravação, publicada em 16 de fevereiro de 2022 no canal CaptureWeb no YouTube. O registro foi o mais antigo identificado pela equipe.Por telefone, a equipe de checagem da AFP conversou com o administrador do canal, que afirmou não ser o autor do vídeo nem se recordar de sua origem. No entanto, ele assegurou que a gravação mostra a cidade de Petrópolis, na região do Alto da Serra, na rua Padre Feijó Ao buscar a localização no Google Street View, o Checamos pôde confirmar as semelhanças com o local que aparece no vídeo a partir da fachada das casas, do edifício branco ao fundo e da árvore no lado direito da rua:

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.