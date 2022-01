A Pfizer não "admitiu" que vacinas anticovid salvam duas crianças e 179 podem ter miocardite

Publicações compartilhando a captura de tela do título de uma matéria datada de 27 de dezembro de 2021 indicam que a Pfizer teria admitido que a cada um milhão de crianças vacinadas com seu imunizante contra a covid-19 apenas duas seriam salvas e 179 teriam chance de ter miocardite.



Captura de tela feita em 10 de janeiro de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

A análise da FDA

Captura de tela feita em 11 de janeiro de 2022 da tabela elaborada pela FDA

Vacinação no Brasil

Um frasco da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 visto em Madri, em 15 de dezembro de 2021 (foto: AFP / Oscar Del Pozo)

Estimativa “pré-vida real”

Mas, na verdade, o artigo faz referência a dados vistos em uma análise da agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) e mistura as informações contidas no documento. A FDA, por sua vez, considera que os benefícios da vacina superam os riscos para crianças de 5 a 11 anos., assinala o título do artigo publicado pelo site Brasil Sem Medo em 27 de dezembro de 2021, agora já apagado.No subtítulo era assinalado:O link e a captura de tela da matéria foram circularam amplamente no Facebook ( 1 2 ), Instagram ( 1 ), Twitter ( 1 ) e Telegram ( 1 ).Anteriormente já havia sido compartilhado nas redes sociais uma tabela , ou um link , com a alegação de que umO arquivo de onde os dados foram retirados é um documento informativo da FDA sobre o pedido de autorização da Pfizer-BioNTech para administrar sua vacina contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos.Com data de 26 de outubro de 2021, ele reúne os dados de segurança e eficácia da vacina apresentados pela farmacêutica e as principais exigências do órgão para aprovar o pedido - o que ocorreu em 29 de outubro.A partir da página 32 do documento, é detalhada uma análise de risco-benefício conduzida pela FDA ao avaliar a solicitação da Pfizer. Nessa seção, constam os números citados nas redes em seu contexto original.A FDA montou um modelo de previsões para estimar quantas infecções, hospitalizações, internações em UTI e mortes por covid-19 seriam evitadas a cada um milhão de crianças de 5 a 11 anos totalmente vacinadas contra o coronavírus nos Estados Unidos.O modelo também tinha como objetivo prever quantos casos de miocardite, hospitalizações, internações em UTI e óbitos atribuídos à condição cardíaca poderiam ser gerados após a vacinação, considerando a mesma quantidade de crianças imunizadas.O risco de miocardite foi avaliado uma vez que casos muito raros dessa inflamação do músculo cardíaco têm sido reportados após a segunda dose de vacinas de RNA mensageiro, como é o caso do imunizante da Pfizer. Até janeiro de 2022, as autoridades de saúde seguiam investigando a possível relação entre esse efeito e a vacinação.Para calcular a probabilidade desses riscos e benefícios, a FDA estipulou seis cenários, com diferentes taxas de incidência de covid-19 na população, diferentes taxas de eficácia da vacina, diferentes taxas de mortalidade e de casos de miocardite entre crianças de 5 a 11 anos.Para cada um desses cenários, foram estimadas quantas infecções, hospitalizações, internações em UTI e mortes por covid-19 poderiam ser evitadas e quantos casos, hospitalizações, internações em UTI e mortes atribuídas à miocardite poderiam ser gerados. Os resultados foram reunidos nesta tabela Nas redes sociais, indica-se que apenas duas crianças seriampela vacina da Pfizer. Esse número pode ser visto na tabela 14 nos cenários 2 e 4, quando considerada apenas a imunização de meninas. Em relação aos 179 casos de miocardite, essa cifra consta nos cenários de 1 a 5, ao levar em conta somente a vacinação de meninos - gênero mais afetado por essa condição cardíaca.As publicações não mencionam, no entanto, que os dois cenários de imunização de um milhão meninas de 5 a 11 anos evitaria entre 54.345 e 57.938 novas infecções por covid-19, enquanto a incidência de miocardite seria de 32 casos.Nas circunstâncias que levam em consideração a vacinação de um milhão de meninos de 5 a 11 anos, a vacinação evitaria entre 44.790 e 57.857 novas infecções por covid-19 - número mais de 250 vezes superior aos 179 casos de miocardite previstos.Ou seja, as postagens viralizadas comparam dados diferentes dentro de um mesmo estudo, já que a prevenção de duas mortes em decorrência do coronavírus é vista no gênero feminino, e os 179 casos de miocardite, no masculino.Além disso, levando em consideração os dois gêneros, o número de hospitalizações por covid-19 que poderiam ser evitadas (entre 21 e 254) é consideravelmente maior do que o número de hospitalizações por miocardite que poderiam ser geradas (9 e 98). De maneira semelhante, o modelo da FDA previu mais internações em UTI por covid-19 evitadas (entre 7 e 83) do que geradas por miocardite (5 e 57).A FDA não previu, por fim, nenhuma morte por miocardite associada à vacinação desta faixa etária em qualquer um dos cenários avaliados.A agência norte-americana concluiu que,No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou em 16 de dezembro de 2021 a vacinação com o imunizante da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos comDados divulgados pela imprensa, pelo Ministério da Saúde e por organismos de saúde ( 1 3 ) mostram que as crianças, de fato, têm sido afetadas pelo novo coronavírus.A Organização Mundial da Saúde constatou em um comunicado de 24 de novembro de 2021 que,. Contudo, esse grupo pode apresentar sintomas prolongados e até mesmo sequelas agudas após a infecção, e que tais condições ainda estão sob investigação.Para o infectologista Renato Kfouri , presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),, indicou à AFP., continuou o especialista., acrescentou.Os 179 casos de miocardite citados nas redes são, além disso, uma, destacou à AFP o pediatra e infectologista Marcio Nehab , do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)., disse Nehab, encaminhando um documento dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos de 13 de dezembro de 2021.O arquivo reúne os efeitos adversos reportados em crianças de 5 a 11 anos desde o início da vacinação desta faixa etária nos Estados Unidos. Com mais de 7 milhões de doses pediátricas aplicadas (5.126.642 primeiras doses e 2.014.786 segundas), foram reportados 14 casos de miocardite.Desses, somente oito atenderam à definição dedos CDC. Em seis dos casos com desfecho monitorado, cinco já se recuperaram dos sintomas. resumiram os CDC na seção de seu site sobre esse possível efeito adverso raro da vacina.Mesmo que esses números tivessem se confirmado, destacou Marcio Nehab, isso não quer dizer que eles seriam compatíveis com o cenário brasileiro., explicou o pediatra e infectologista.Os especialistas apontaram, ainda, que a chance de desenvolver miocardite é maior se a criança contrair a covid-19., comentou Renato Kfouri.[...], concluiu.O Checamos já verificou outras alegações ( 1 2 ) sobre a vacinação em crianças contra a covid-19.