A foto de uma mulher acorrentada foi feita em protesto contra o Estado Islâmico em 2014

A imagem de uma mulher coberta por um véu, acorrentada e conduzida por um homem foi compartilhada mais de 100 mil vezes em redes sociais desde o último dia 17 de agosto.

Segundo as publicações, o registro foi feito no Afeganistão após a chegada dos talibãs a Cabul, capital do país.

A foto retrata, no entanto, um protesto realizado por ativistas curdos em 2014, em Londres. A manifestação era contra a subjugação de mulheres pelo grupo jihadista Estado Islâmico.

“A derrota da humanidade... numa foto. Medieval - Afeganistão”, dizem as publicações compartilhadas no Facebook (1, 2, 3), Instagram e Twitter. A legenda acompanha a imagem de uma mulher vestindo um niqab (um tipo de véu muçulmano que só deixa os olhos visíveis) e com as mãos presas por uma corrente, que é puxada por um homem.



Publicações semelhantes foram compartilhadas outras milhares de vezes em inglês, espanhol e árabe.







Um protesto em Londres

A foto circula poucos dias depois que combatentes talibãs dominaram quase todo o território afegão após a retirada de tropas norte-americanas do país. Em 15 de agosto, os militantes tomaram o controle do palácio presidencial em Cabul.Uma busca reversa pela imagem viralizada levou a dois tuítes publicados em outubro de 2014 por usuários da Turquia. primeiro tuíte diz:No segundo , lê-se:

Cobertura na mídia

O Estado Islâmico (EI), também conhecido como ISIS ou Daesh, é uma organização jihadista que proclamou , em junho de 2014, um “califado” em um amplo território que abrangia o oeste da Síria e o leste do Iraque. O grupo, responsável por numerosos atentados na Europa África , realizou uma grande ação de propaganda para recrutar militantes de todo o mundo e difundiu amplamente suas execuções públicas.Sob seu regime, que terminou em 2019 , as mulheres foram confinadas ao lar ou condenadas à escravidão sexual , especialmente as da minoria religiosa yazidi, no Iraque.A partir das informações dos tuítes de 2014, a equipe de checagem da AFP realizou buscas por palavras-chave no Google, o que permitiu identificar diversas reportagens sobre o protesto na capital britânica.Este artigo do Newsweek , publicado em 15 de outubro de 2014, é intitulado:No texto, é detalhado que o protesto aconteceu na frente do Palácio de Westminster e que os manifestantes estimulavam os transeuntes a oferecerem dinheiro para levar uma das mulheres., gritavam os manifestantes.Em 20 de outubro do mesmo ano, a BBC também publicou uma nota sobre o episódio e entrevistou o ativista e realizador Ari Murad , que disse que a intenção da encenação era gerar conscientização sobre a situação das mulheres sob o regime do Estado Islâmico.Na conta de Murad no Facebook é possível ver um vídeo de três minutos da simulação, publicado em março de 2016.Entre 1996 e 2001, o regime talibã que governava o Afeganistão impediu que as mulheres estudassem, trabalhassem e saíssem de casa sem um acompanhante homem de sua família. Além disso, as mulheres também eram obrigadas a utilizar a burca (véu integral) em público. Com a volta dos talibãs, muitas afegãs temem o retorno a essa realidade.