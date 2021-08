Carros elétricos estacionados em um terreno na França não têm baterias que podem vazar

Captura de tela feita em 13 de agosto de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

As fotos

O cemitério

1. Estacionamento no gramado

2. Estacionamento no asfalto

Várias fotos de um "" de carros elétricos em Paris foram compartilhadas mais de 780 vezes nas redes sociais desde pelo menos o último 19 de maio, com afirmações de que suas baterias, com defeito, contaminam o solo. No entanto, as autoridades francesas e a empresa proprietária dos veículos disseram à AFP que as baterias foram removidas. A empresa garantiu, ainda, que essas baterias não vazam., diz o texto de uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ).Conteúdos semelhantesem espanhol Uma busca reversa noda fotografia dos carros vistos pela parte traseira levou a um artigo em espanhol, de 20 de maio, intitulado:O texto menciona que ospertencem a um serviço compartilhado de aluguel de carros elétricos da empresa francesa Bolloré denominado Autolib , que operou entre 2011 e 2018 na capital francesa e nas cidades de Lyon e Bordeaux.Uma pesquisa no Google pelas palavras-chaveem inglês resultou em um artigo da L'argus , um site francês especializado em automóveis, intituladoA matéria mostra uma galeria de imagens , incluindo as duas fotos compartilhadas nas redes sociais, creditadas a Vega Gex . Uma página do Facebook com este nome e que divulga informações sobre carros elétricos compartilhou as imagens dos veículos estacionados em 5 de março de 2021, localizando-os na comuna de Romorantin-Lanthenay , no centro da França, a cerca de 200 quilômetros de Paris. A AFP não localizou nenhum registro anterior. Fabricio Protti , vice-diretor geral da Bolloré, disse à AFP que os carros foram retirados da capital francesa em junho de 2018 , depois que as negociações entre o governo de Paris e Bolloré estagnaram.O sistema de compartilhamento de carros tornou-se improdutivo e os 4.000 carros modelo “Bluecar” que compunham a frota saíram de circulação. Protti informou que a Bolloré está processando a prefeitura da capital francesa pela forma como lidou com o contrato.Protti afirmou que esse é o único motivo pelo qual os veículos foram parar em um terreno. Ele acrescentou que muitos desses carros foram vendidos por meio de uma corretora para uso individual, enquanto os que aparecem nas imagens compartilhadas nas redes sociais foram vendidos como peças de reposição., disse Protti à AFP.Centenas desses Bluecar já foram enviados a três estacionamentos em uma área industrial do departamento de Loir-et-Cher , conforme relatado pela mídia local. Esses locais ficam na periferia do município de Romorantin-Lanthenay Esse é o terreno que se vê nas fotos compartilhadas nas redes sociais. Durante uma visita ao local, jornalistas da AFP notaram em março de 2021 que alguns carros estavam com o porta-malas aberto, outros estavam com janelas ou portas quebradas e em alguns casos o interior estava danificado.Algumas das publicações virais afirmam que as baterias dos carros no terreno. No entanto, a Direção Regional do Ambiente, Urbanismo e Habitação da região Centro-Vale do Loire (Dreal) disse à AFP em maio de 2021:Isso já havia sido relatado desde 2019 pela Dreal., explicou, na época, a autoridade do estacionamento., acrescentou um porta-voz da agência ambiental à AFP.Protti, subgerente geral da Bolloré, acrescentou:Atualmente, a União Europeia está renovando uma norma sobre resíduos de pilhas e baterias, cujo artigo 12.º afirma queOutro grupo de carrosda Bolloré está dividido em dois estacionamentos asfaltados. Um deles é da empresa Autopuzz , que comprou os veículos para revendê-los., disse à AFP Guillaume Ramirez, diretor-executivo da companhia.Um porta-voz da Dreal disse à AFP em 31 de maio que, em 20 de maio de 2021, haviaNeste estacionamento asfaltado existe uma pequena oficina da empresa Atis Production, onde os carros são desmontados. Em julho de 2020, a prefeitura de Loir-et-Cher emitiu um aviso sobre o local, alertando sobre problemas ambientais com sobras de baterias.A Dreal disse à AFP que no incidente, por exemplo, um veículo foi carregado