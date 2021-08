No dia da contratação de Messi, PSG não ganhou 20, mas três milhões de seguidores no Instagram

Publicações compartilhadas mais de 15 mil vezes desde o último 10 de agosto nas redes sociais afirmam que a chegada de Messi ao Paris Saint-Germain (PSG) agregou à conta do clube no Instagram cerca de 20 milhões de seguidores. Mas isso é falso. Ainda que a chegada do jogador argentino tenha gerado uma maior popularidade no perfil do PSG, este ganhou, na realidade, menos de seis milhões de seguidores entre os dias 10 e 11 de agosto.



, diz a legenda de uma publicação compartilhada 11 mil vezes no Facebook , sobreposta a uma montagem que indicaria o suposto ganho de seguidores da conta. Montagens semelhantes circularam no Instagram e no Twitter , algumas delas mostrando um aumento de 19,8 milhões para 39,9 milhões de seguidores, enquanto outras o crescimento teria chegado a um total de 40,3 milhões.Depois de jogar por toda a sua carreira com o Barcelona da Liga Espanhola, Lionel Messi foi apresentado pelo PSG em 10 de agosto de 2021 , provocando uma “Messimania” na capital francesa.No PSG, Messi se reencontra com Neymar, que foi seu companheiro no Barcelona, e com o zagueiro espanhol Sergio Ramos, ex-rival do Real Madrid.Publicações similares também circularam em espanhol e em inglês Usando dados do CrowdTangle, ferramenta de monitoramento de redes sociais, a AFP constatou que a conta do PSG no Instagram ganhou aproximadamente três milhões de seguidores nas 24 horas posteriores à assinatura do contrato de Messi, em 10 de agosto, número muito distante dos 20 milhões citados nas publicações.Desde o dia anterior à assinatura de Messi com o PSG, 9 de agosto, até a data da publicação desta verificação - 14 de agosto - o clube parisiense ganhou aproximadamente 7,83 milhões de seguidores, somando 46,62 milhões no total.O CrowdTangle é uma ferramenta disponibilizada para pesquisadores pelo Facebook, grupo que também é dono do Instagram. A ferramenta de monitoramento de redes sociais IGBlad , de uso livre, mostra resultados similares.O maior crescimento na conta do PSG após a contratação de Messi ocorreu em 10 e 11 de agosto, com uma soma de 5,6 milhões de novos seguidores.