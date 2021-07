Estatuto do PT não obriga filiados em cargos de confiança a participarem de rachadinha

Captura de tela feita em 5 de julho de 2021 de uma publicação no Twitter

Dízimo partidário

“Rachadinha”

Circulam nas redes sociais publicações que alegam que o Partido dos(PT) estabelece a prática da “rachadinha” em seu estatuto. As postagens, compartilhadas mais de 1.000 vezes, voltaram a circular no dia 5 de julho de 2021, após o UOL publicar reportagens divulgando áudios que supostamente ligariam o presidente Jair Bolsonaro a um esquema de corrupção, quando ainda era deputado federal. Em junho de 2020, haviam circulado postagens com conteúdo semelhante. A afirmação, porém, é falsa. O estatuto do PT e de outros partidos políticos prevê o chamado “dízimo partidário” para filiados ocupantes de cargos públicos de livre nomeação, chamados de “cargos de confiança”. A prática é permitida pela Lei dos Partidos Políticos, e não se confunde com a “rachadinha”, que é ilegal., diz uma das legendas no Twitter ( 1 3 ). A alegação também circula no Facebook ( 1 3 ).Publicações afirmando que o PT previa aem seu estatuto já haviam circulado no 2 ) e no Facebook ( 1 2 ) em junho de 2020. O assunto voltou a ser comentado nas redes sociais depois que o UOL publicou uma série de reportagens na qual divulgou áudios que apontam uma suposta participação de Bolsonaro em um esquema dedurante o seu período como deputado federal (de 1991 a 2018). estatuto do PT determina em seu artigo 184 que. A determinação é reiterada no artigo 186, que trata especificamente deAinda no artigo 184, no parágrafo 3º, o documento estabelece que o parlamentar filiado ao partido é o responsável por arrecadar a contribuição com os filiados que ocuparem outros cargos de confiança em seus gabinetes, o que foi interpretado por usuários doe do Facebook como um esquema deEntretanto, a prática prevista no estatuto do PT é conhecida comoe permitida pela Lei nº 9.096, de 1995 , mais conhecida como Lei dos Partidos Políticos. Apesar de em seu artigo 31, no inciso V, a normativa proibir que o partido receba contribuição financeira de pessoas que, ela faz um esclarecimento ao final sobre aqueles que sejam filiados ao partido:. Essa permissão foi implementada pela Lei nº 13.488 , conhecida comoCobrar, então, contribuição financeira para os filiados que exerçam cargos públicos de confiança é permitido expressamente pela legislação brasileira.Além do PT, partidos como o MDB ( art 101, §4º ), PTB ( art. 99-B ), PSOL ( art. 83 ), PROS ( art. 42, III e §2 ) e PRTB ( art. 68, III ) estabelecem o mesmo tipo de contribuição em seus estatutos.De acordo com Silvana Batini ( 1 2 ), professora de direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro ( FGV Rio ) e procuradora regional da República, ouvida pelo AFP Checamos, o dízimo partidário e apossuem naturezas diferentes:A discussão em relação ao dízimo partidário, segundo a professora, não é jurídica, e sim ética, já que não se trata de uma prática ilícita.A implicação ética decorre, ela afirma, do fato de queO esquema conhecido comoocorre, normalmente, quando um parlamentar nomeia funcionários fantasmas – que não exercem as funções – para ocuparem cargos de confiança em seu gabinete. Em contrapartida, o parlamentar recebe parte do salário de volta, o que varia conforme o tipo de acordo.Batini afirma que o esquema da. O peculato, por sua vez,, acrescentou.Há também casos em que, ao invés de um funcionário fantasma, há um servidor público que exerce, de fato, suas funções, mas repassa parte do seu salário ao parlamentar que o nomeou. Essa mudança na configuração do esquema pode alterar o tipo de crime no qual ele será enquadrado, podendo ser caracterizado como os crimes de concussão, corrupção passiva ou improbidade administrativa., explicou a professora.