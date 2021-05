O vídeo de um tanque com mísseis em uma rua é de 2018 e foi gravado em Israel, não em Gaza

Captura de tela feita em 20 de maio de 2021 de uma publicação no Facebook

Um vídeo em que um veículo transporta mísseis em uma área residencial foi visualizado mais de 35 mil vezes em redes sociais desde o último dia 12 de maio, em meio a uma nova escalada na violência entre Israel e grupos palestinos. Segundo as publicações, as imagens teriam sido gravadas em Gaza e os projéteis pertenceriam ao movimento islamista Hamas. No entanto, a sequência circula desde 2018 e foi registrada, na verdade, em Israel., diz uma das postagens compartilhadas mais de 1.600 vezes no Facebook ( 1 3 ), Instagram Todas as publicações acompanham uma gravação de veículos verdes passando por uma sequência de casas enquanto a voz de uma criança é ouvida ao fundo. Conteúdo semelhante também foi compartilhado em espanhol O vídeo circula no momento em que Israel e grupos palestinos da Faixa de Gaza, liderados pelo Hamas, estão envolvidos na maior escalada militar desde a guerra de 2014. O Exército israelense acusa o movimento islamista de usar civis comodurante o conflito, iniciado no último dia 10 de maio.Com a ajuda de jornalistas da AFP no Oriente Médio, foi possível constatar que a voz da criança ouvida no vídeo diz, em árabe:Uma busca reversa por uma captura de tela do vídeo obtida com a ferramenta InVid-WeVerify * levou a um artigo do site de verificação de fatos Lead Stories que indica que a gravação foi feita no distrito de Abu Snan, no norte de Israel.Uma busca no Facebook pelas palavras-chave, em hebraico, levou a diversas publicações da mesma sequência ( 1 2 ), mas com um plano mais amplo e melhor definição, publicadas desde 25 de novembro de 2018.Uma das postagens, o registro mais antigo encontrado, foi feita pelo veículo de comunicação Mivzak Live com a seguinte descrição, em hebraico:Uma busca no Twitter pelas palavras-chave, em inglês, levou a uma publicação em que o jornalista Alexander McKeever reportou ter identificado a localização exata de onde o vídeo foi gravado.Ao revisar as coordenadas compartilhadas por McKeever no Google Street View , a equipe de checagem da AFP identificou diversas construções que também aparecem no vídeo compartilhado em novembro de 2018, como demonstrado abaixo: