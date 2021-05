O vídeo de um ônibus sendo atingido por ovos é de 2018 e foi feito em São Miguel do Iguaçu

Captura de tela feita em 14 de maio de 2021 de uma publicação no Facebook

Uma gravação feita de dentro de um ônibus enquanto pessoas do lado de fora jogam ovos na direção do veículo foi compartilhada mais de 15,4 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 10 de maio. Segundo as publicações, trata-se de uma caravana do ex-presidente Lula passando pela cidade de Francisco Beltrão, no Paraná. Mas isso é falso. Além da filmagem ter sido feita em março de 2018, o local onde a ação ocorreu foi em São Miguel do Iguaçu e, na época, o Partido dos Trabalhadores afirmou se tratar de um ônibus de linha.

“CHUVA DE OVOS Visão de dentro de um dos ônibus da Caravana do Lula à 10 km de Francisco Beltrão no Paraná”, indicam as legendas das publicações contendo o vídeo, visualizado mais de 135 mil vezes no Facebook (1, 2).

Nos comentários, uma usuária questiona se a sequência é atual, sendo respondida de forma afirmativa: “Sim. Foi antes de ontem”.



Outro, então, indica: “Quando vejo pesquisa eleitoral a favor desse canalha Vejo o quanto a mídia e instituto de pesquisa são mentiroso . Imaginem esse canalha caminhando pelas ruas como o Bolsonaro”, em referência à pesquisa do instituto Datafolha divulgada em 12 de maio de 2021 que aponta que Lula venceria em um segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.





Mas a sequência viralizada nas redes não foi filmada neste ano na cidade paranaense de Francisco Beltrão ou a 10 quilômetros dali : ela é de 2018, foi feita em São Miguel do Iguaçu, no mesmo estado, e, de acordo com o PT na época, sequer mostra um veículo pertencente à caravana realizada em março daquele ano pelo líder do partido na região sul do Brasil.

No último 3 de maio, o ex-presidente foi a Brasília para se reunir com lideranças partidárias, em sua primeira viagem política depois da anulação de suas condenações no âmbito da Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal, mas sem a realização de qualquer caravana.

Vídeo da caravana em 2021?

Uma busca por vídeos semelhantes com palavras-chave na ferramenta CrowdTangle e no Facebook levou a gravações de 2018, a mais antiga encontrada com data de 27 de março, mas sem mencionar onde o ato teria ocorrido.

Outras duas publicações da sequência postadas no mesmo dia, por sua vez, indicam que a ação aconteceu em São Miguel do Iguaçu ou em Francisco Beltrão, as duas cidades localizadas no Paraná.

Uma pesquisa no Twitter pelos termos “Lula + São Miguel do Iguaçu” resultou em duas publicações (1, 2) com vídeos que mostram um ônibus sendo atingido por ovos, mas filmados pelo lado de fora, em 26 de março de 2018.

Na comparação abaixo é possível identificar os mesmos elementos em ambas as gravações, permitindo confirmar que se trata do mesmo momento, mas visto de ângulos diferentes.





Nesta gravação específica o narrador afirma: “Olha lá, descobriram e ‘tão’ metendo ovo no ônibus, o ônibus ‘tá’ parado, é o ônibus do PT mesmo. [...] A Polícia Rodoviária Federal chega lá pra tentar acalmar os manifestantes nesse momento, mas eles estão acabando com o ônibus, metendo ovo, um trator ‘trancou’ a BR-277”.

Localização do registro

Com uma pesquisa no Google Maps pela localização do vídeo, juntando a informação da BR-277 e da cidade de São Miguel do Iguaçu, a equipe do Checamos encontrou o ponto onde as gravações foram feitas.

Nas comparações vistas a seguir, há uma série de elementos identificados nos vídeos feitos dentro e fora do ônibus que confirmam que o local não é a cidade de Francisco Beltrão, como afirmam as postagens viralizadas.

Comparação feita em 13 de maio de 2021 entre o vídeo viralizado no Facebook em 2021 (E) e as sequências datadas de 2018

O narrador do vídeo externo afirma que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou interferir no caso para que o ônibus pudesse passar. Uma busca no Google pelas palavras-chave “Paraná + ovo + ônibus + BR-277” levou a um artigo publicado no site do Partido dos Trabalhadores intitulado: “Fascistas ‘se confundem’ e atacam ônibus de linha no Paraná”.

Durante a viagem em março de 2018 foram reportadas agressões com ovos e pedras, como foi noticiado por meios de comunicação. Na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, manifestantes também jogaram ovos contra o palanque em que o líder do PT fazia um discurso.

Um dos ônibus da caravana chegou a ser atingido por tiros quando passava entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras, no Paraná, mas ninguém ficou ferido.