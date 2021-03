Não é Adélio Bispo o homem em foto com os ex-presidentes Lula e Dilma

Uma imagem que supostamente mostra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff ao lado de Adélio Bispo, que esfaqueou Jair Bolsonaro quando este ainda era candidato à Presidência, foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde setembro de 2018. No entanto, o homem identificado na foto - que voltou a circular amplamente no início de 2021 - não é Adélio. Trata-se de João Paulo Rodrigues, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Captura de tela feita em 22 de março de 2021 de uma publicação no Facebook

Comparação feita em 22 de março de 2021 de foto viralizada nas redes e imagem publicada no Instagram e João Paulo Rodrigues

“Esta foto foi excluída do meu face não sei como..... Sabem quem é o rapaz de boné? Pois é ... Ele mesmo! ‘Da faca’”, diz texto sobreposto a uma imagem em que se veem os ex-presidentes Lula (2003-2011) e Dilma (2011-2016) e a deputada federal Gleisi Hoffmann, todos do PT, assim como o ex-candidato à Presidência pelo PSOL Guilherme Boulos e umde boné.Na parte inferior da foto, uma seta emidentifica este último como “Adélio Bispo”. O conteúdo foi compartilhado mais de 7 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e Instagram Adélio foi o autor de um atentado contra o entãoà Presidência da República Jair Bolsonaro em um ato de campanha em Juiz de Fora, em 6 de setembro de 2018. Após ser preso, foi considerado inimputável por transtorno mental.No entanto, ao contrário do alegado nas redes sociais, não é ele o homemna imagem viralizada.Uma busca reversa no Google leva a diversas reportagens ( 1 3 ) que indicam que a foto foi feita em 5 de abril de 2018, quando apoiadores se reuniram com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, antes do ex-presidente se entregar para cumprir sua pena por corrupção pelo caso do triplex no Guarujá.Um dos resultados desta busca é um tuíte feito pelo portal de notícias Jornalistas Livres que identifica o homem de boné apenas como “João Paulo”.Uma segunda pesquisa no Google, desta vez pelas palavras-chave “João Paulo + Lula + Sindicato dos Metalúrgicos”, limitando os resultados apublicados em 5 de abril de 2018, leva a uma descrição mais detalhada: o homem é João Paulo Rodrigues, integrante da Direção Nacional do MST, segundo artigo do portal de notícias SRzd. Na foto, ele inclusive usa um boné desse movimento social.Uma comparação entre a foto viralizada ede Rodrigues, publicadas em sua conta no Instagram, permite confirmar que se trata da mesma pessoa.Rodrigues compartilhou a mesma foto em suano Instagram em abril de 2019. “Há 1 ano estávamos com presidente lula na Resistência no sindicato dos Metalúrgicos”, escreveu.O AFP Checamos já verificou outras publicações ( 1 2 ) que relacionavam incorretamente o ex-presidente Lula a Adélio Bispo.Esse conteúdo também foi checado pelos sites Aos Fatos