Cabo do exército que morreu não recebeu vacina russa contra COVID-19

Desde 3 de janeiro circula nas redes sociais a alegação de que uma cabo do Exército argentino faleceu após receber a vacina russa Sputnik V, que começou a ser administrada à população do país sul-americano no último dia 29 de dezembro. Embora a militar realmente tenha falecido por insuficiência cardíaca em 1º de janeiro, ela não havia recebido a vacina contra a covid-19, segundo fontes do Exército e autoridades locais.

“No dia de ontem, 01-01-2021, às 21:00 horas, faleceu a cabo enfermeira Dominguez Victoria nos quartéis de Zapala, Neuquén, Argentina, depois de 28 horas de aplicada a vacina russa”, garantem publicações compartilhadas dezenas de vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ), junto a uma imagem de uma mulher com um uniforme militar.“Vacina contra a covid-19 mata o vacinado”, comentou um usuário ao replicar a história, que também circula amplamente em espanhol Em um comunicado de 2 de janeiro de 2021, o Exército argentino confirmou a morte da cabo Victoria Domínguez no Hospital de Zapala, na província de Neuquén, por “uma taquiarritmia por insuficiência cardíaca como resultado de um tromboembolismo pulmonar”, mas rejeitou as alegações de que a morte estaria relacionada à vacinação contra a covid-19.“Da mesma forma, e diante dos rumores infundados que circulam nas redes sociais, queremos esclarecer que a suboficial integrante do Exército argentino não foi vacinada contra a covid-19 em nenhuma de suas variantes”, indica o documento.