Checamos: vídeo de Bolsonaro desfilando com bandeira dos EUA não foi gravado no 7 de setembro

Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro anda em meio a apoiadores ao lado de bandeiras dos Estados Unidos e de Israel foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde 7 de setembro de 2020, como se as imagens tivessem sido gravadas na comemoração da independência do Brasil.



O vídeo data, contudo, de maio deste ano, e mostra a participação do presidente em um ato que criticava o Congresso e o STF, em Brasília.



“O presidente mais cínico e subserviente que o Brasil já teve! Na ‘independência do Brasil’, o cínico carrega com maior destaque a bandeira dos EUA!?”, diz uma das postagens, compartilhadas mais de 3 mil vezes no Facebook (1, 2, 3), Twitter e YouTube em menos de 24 horas.



“Um verdadeiro crime de lesa pátria!”, escreveu outro usuário ao publicar a gravação, na qual Bolsonaro acena para apoiadores, enquanto caminha de mãos dadas com sua filha, Laura. Ao lado do presidente, um homem de camisa amarela carrega as bandeiras dos Estados Unidos e de Israel.



Uma busca no Google por vídeos com as palavras-chave “Bolsonaro + bandeira dos Estados Unidos” mostra, no entanto, que a gravação viralizada circula desde 3 de maio deste ano.Segundo um artigo , a cena foi gravada durante uma manifestação realizada no mesmo dia em Brasília com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal (STF).De fato, uma análise da transmissão ao vivo feita na conta de Bolsonaro no YouTube para mostrar sua participação no ato de 3 de maio permite confirmar que o vídeo compartilhado nas redes foi gravado naquele dia.Aos 7 minutos e 40 segundos da transmissão é possível identificar o momento exato em que o homem de camisa amarela se aproxima de Bolsonaro carregando um mastro com as bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Em seguida, Bolsonaro passa a caminhar ao seu lado, de mãos dadas com sua filha.A cena também foi registrada em fotos ( 1 2 ) pela AFP.Como visto na comparação abaixo, tanto Bolsonaro, quanto Laura estão usando as mesmas roupas na imagem feita pelo fotógrafo Evaristo Sá, da AFP, em 3 de maio, e no vídeo compartilhado nas redes.A presença das bandeiras dos Estados Unidos e de Israel na manifestação do início de maio também foi amplamente reportada pela mídia ( 1 3 ).Sem o tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro devido à pandemia de covid-19, o dia da independência do Brasil foi celebrado com uma solenidade no gramado do Palácio da Alvorada.Bolsonaro chegou à cerimônia no Rolls Royce presidencial acompanhado de crianças e assistiu ao hasteamento da bandeira brasileira ao lado do vice-presidente, Hamilton Mourão, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do presidente do STF, Dias Toffoli.Embora apoiadores do presidente tenham levado símbolos dos Estados Unidos e de Israel à cerimônia, como registrado pela AFP na foto abaixo, vídeos ( 1 2 ) da solenidade não mostram Bolsonaro desfilando junto a estas bandeiras.Em resumo, é falso que o vídeo compartilhado nas redes mostre Bolsonaro desfilando com uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. A gravação foi feita em 3 de maio deste ano, durante uma manifestação crítica ao Congresso e ao STF.