Estes bastões de beisebol são itens de colecionador da série The Walking Dead

Uma imagem de bastões de beisebol envolvidos em arame farpado foi compartilhada mais de 10 mil vezes em redes sociais desde o último dia 7 de junho como se mostrasse itens apreendidos durante protestos críticos ao presidente Jair Bolsonaro realizados em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, no mesmo dia. A foto foi tirada, no entanto, de um anúncio de item de colecionador da série norte-americana The Walking Dead. À AFP, tanto a Polícia Militar de São Paulo, quanto do Rio de Janeiro negaram ter confiscado o objeto nesses atos.

Item de colecionador

Captura de tela feita em 8 de junho de 2020 de uma publicação no Facebook

Protesto em São Paulo

Protesto no Rio

“‘Livros e flores’ apreendidos ontem na manifestac%u0327a%u0303o em oposic%u0327a%u0303o ao governo federal. #fechadocombolsonaro”, diz uma das postagens , compartilhada centenas de vezes no Facebook desde 8 de junho.“Material apreendido hoje com os Black Block, em Copacabana. A PMERJ conseguiu impedir que esses bastões com arame farpado fossem usados contra cidadão de bem [sic]”, escreveu outro usuário ao publicar a imagem na mesma rede social, em 7 de junho.Nesta data, milhares de manifestantes foram às ruas em São Paulo e no Rio de Janeiro defendendo pautas antirracismo, pró-democracia e contra o presidente Jair Bolsonaro.A foto, que ilustra diversas outras postagens no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ) e Instagram , não tem, contudo, relação com os atos deste domingo.Uma busca reversa* no Google mostra que a mesma imagem foi publicada em um anúncio do Mercado Livre para um produto decorativo da série de TV norte-americana The Walking Dead.“PRODUTO DECORATIVO, OU PARA FÃNS [sic] DA SÉRIE THE WALKING DEAD, Produto com ótima qualidade, feitos em madeira maciça de eucalipto. Com arame de aço Zincado e com acabamento em seladora #LUCILLE #THEWALKINGDEAD #NEGAN”, diz a descrição do item.Além da foto compartilhada em redes sociais, o anúncio possui diversas outras imagens ( 1 2 ) dos tacos de beisebol com o mesmo fundo, um piso de cerâmica alaranjada.Nestas imagens é possível perceber que os bastões possuem a gravação “Lucille”, nome da arma utilizada pelo personagem Negan para matar zumbis na série pós-apocalíptica The Walking Dead . O bastão pode ser visto em imagens de divulgação do programa.Uma réplica da Lucille já foi apreendida pela polícia brasileira, em janeiro de 2018, em Minas Gerais. Na época, o bastão estava dentro de um carro em uma zona conhecida por ser ponto de tráfico de drogas, segundo a Polícia Militar (PM) de Ouro Fino.O mesmo não aconteceu, contudo, nos protestos de domingo, 7 de junho, em São Paulo e no Rio de Janeiro.Algumas armas brancas efetivamente foram apreendidas em São Paulo, segundo vídeo publicado pela PM no Twitter. A gravação mostra um estilingue, um soco-inglês e material “para produção de coquetel molotov” ao lado de cartazes com mensagens contra o fascismo e o governo. Não havia entre os itens, contudo, bastões de beisebol.Procurada pelo AFP Checamos, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) encaminhou nota na qual a Polícia Militar esclarece que “nenhum objeto como o relacionado nas imagens [viralizada] foi apreendido durante as manifestações realizadas no último domingo na capital paulista”.Igualmente contactada pela AFP, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que apreendeu, durante o ato de domingo, “facas, bastões de madeira, barra de ferro, tesoura, martelo e fogos de artifício”, mas que a imagem compartilhada nas redes sociais “não faz parte do material oficial divulgado pela Coordenadoria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro”.Em sua conta no Twitter, a PM publicou imagens desses itens ( 1 3 ), que efetivamente divergem dos vistos na foto viralizada.Em resumo, é falso que a imagem de bastões de beisebol envolvidos em arame farpado mostre itens apreendidos durante os atos pró-democracia realizados em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, neste domingo. A foto foi tirada de um anúncio de produto decorativo da série The Walking Dead que, segundo a Polícia Militar de ambos os estados, não foi apreendido nos protestos em questão.