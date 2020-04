Checamos: tuíte com vitória de Bolsonaro sobre Moro em 2022 é de conta satírica

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 27 de abril afirmam que, segundo uma “pesquisa relâmpago” realizada pela emissora de TV CNN Brasil, o presidente Jair Bolsonaro derrotaria o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro em uma possível disputa presidencial em 2022.





Captura de tela feita em 28 de abril de 2020 mostra uma publicação no Facebook

A alegação é embasada, contudo, em umpublicado por umado canal. À AFP, a CNN disse “desconhecer” o levantamento.“Já sabia, brasileiro não gosta de traíra”, diz a legenda de uma das publicações que acompanha a captura de tela de um tuíte supostamente publicado pela conta da emissora de TV CNN Brasil.“Pesquisa: Em pesquisa relâmpago da CNN para a presidência da República em 2022 Moro perder para Bolsonaro o ex-ministro só teve 14% contra 86% do presidente foram entrevistados quase 3 mil pessoas em todo Brasil [sic]”, diz o texto da mensagem, que aparece em diversas outras postagens compartilhadas centenas de vezes no Facebook ( 1 4 ).Nos comentários, muitos associaram o resultado da suposta pesquisa a uma “traição” do ex-juiz Sergio Moro, que pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública no último dia 24 de abril acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir em investigações da Polícia Federal. “Não gostamos de traíra meu presidente isso é Deus limpando”, escreveu um usuário. “Quem votaria num traidor desses?”, questionou outro.O tuíte que embasa as postagens não foi publicado, contudo, pela conta oficial da emissora de TV no Twitter, o @CNNBrasil , mas por um perfil com o nome praticamente igual, o @CNNBarsil, como é visível no canto superior esquerdo da captura de tela viralizadaUma busca por esse nome de usuário mostra que se trata de um perfil satírico , segundo a descrição da própria conta: “A menor do mundo. Agora no barsil. Acompanhe a gente também ( Perfil Fake tá ) Jornalixo dinâmico! #BoicoteCNN (Paródia, sátiras e notícias engraçadas) [sic]”.Outros elementos indicam que o tuíte em questão não foi publicado pela emissora de TV, como a ausência do selo azul de verificação do Twitter, que autentica contas de interesse público na rede social - incluindo a da CNN Brasil - e a presença de erros de concordância na mensagem.Uma busca avançada no Google e no Twitter pelos termos “Bolsonaro + Moro Eleição” não encontra qualquer publicação da emissora referente a uma pesquisa de intenção de voto como a citada nas redes sociais.Questionada pela equipe de checagem da AFP se teria realizado o levantamento mencionado nas postagens viralizadas, a assessoria de imprensa da CNN Brasil afirmou “desconhecer tal informação”.Uma pesquisa no Twitter localiza, ainda, outras contas ( 1 2 ) que utilizam foto de perfil e nome de usuário semelhante ao da emissora de TV para compartilhar sondagens que não têm qualquer relação com o canal. Desinformações deste tipo já foram verificadas por outros sites de checagem Em resumo, é falso que a emissora de TV CNN Brasil tenha publicado no Twitter uma pesquisa que indica que Bolsonaro derrotaria Moro em uma possível disputa eleitoral em 2022. A mensagem foi publicada por uma conta satírica do canal.