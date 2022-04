Rainha Elizabeth 2ª diz que covid a deixou 'cansada e exausta'

A monarca fala sobre sua experiência com o vírus durante uma visita virtual ao hospital (foto: Palácio de Buckingham)

A rainha Elizabeth 2ª revelou que ficou "muito cansada e exausta" após contrair o vírus da covid-19, no início deste ano.

A rainha, que tem 95 anos, participava de uma visita virtual a um hospital e descreveu sua experiência a um ex-paciente do vírus, que havia perdido seu pai e irmão para a doença.

A visita virtual ao Royal London Hospital na semana passada marcou a abertura oficial de uma unidade batizada com o nome da rainha — Queen Elizabeth.

O Palácio de Buckingham revelou em fevereiro que a rainha havia contraído o coronavírus. Na época, o palácio informou que ela estava sofrendo "sintomas leves de resfriado".

Durante a videochamada com o Royal London Hospital, a rainha disse que a doença "deixa a pessoa muito cansada e exausta, não é?"

"Esta pandemia é horrível", disse a rainha em conversa com o ex-paciente Asef Hussain e sua esposa Shamina.

Hussain foi o terceiro membro de sua família internado no hospital com o vírus em dezembro de 2020. Enquanto estava lá, seu irmão e seu pai morreram. Depois de ter passado sete semanas em um ventilador respiratório, ele ainda está se recuperando e usa uma máquina portátil de oxigênio.

Shamina Hussain disse à rainha que, a certa altura, 500 amigos e familiares de todo o mundo estavam em uma chamada de Zoom orando por seu marido.

"É claro que não poder ver um parente seu foi muito difícil", afirmou a rainha, referindo-se às restrições a visitantes em hospitais durante o auge da pandemia.

O ex-paciente Asef Hussain e sua esposa Shamina conversam com a rainha durante a videochamada (foto: Palácio de Buckingham)

A rainha também conversou com funcionários do hospital e ouviu histórias sobre como eles lidaram com a enorme quantidade de pacientes de covid.

Cerca de 800 pessoas de todo o nordeste de Londres foram tratadas até agora na Unidade Queen Elizabeth, com 155 leitos, construída em apenas cinco semanas para atender à demanda de pacientes com covid.

Ao final da ligação, a rainha conversou com a equipe de construção que criou a unidade, que ocupa dois andares do hospital.

"É muito interessante, não é, quando há algo muito vital, como todos trabalham juntos e se unem — maravilhoso, não é?", afirmou ela.

A equipe elogiou o "espírito de Dunquerque" que os inspirou. E a rainha respondeu: "Graças a Deus ele ainda existe".

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!