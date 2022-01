Pai não vacinado perde temporariamente direito de ver filho no Canadá

Criança aguardando para ser vacinada em Québec, um dos polos de avanço da covid-19 no Canadá (foto: Getty Images)

Um pai canadense que não foi vacinado contra a covid-19 perdeu temporariamente o direito de ver seu filho, de 12 anos.

Um juiz determinou que a visitação paterna neste momento não seria "o melhor" para a criança.

A decisão, ocorrida no final do mês passado, veio após um pedido do pai para que seu tempo de visitação fosse estendido durante o período de festas de fim de ano.

O julgamento é o primeiro caso de perda de direitos do tipo por motivos de imunização de que se tem notícia no Canadá, segundo o jornal local Le Devoir.

A decisão judicial suspende os direitos de visitação até fevereiro, a não ser que o pai decida se vacinar.

A mãe da criança, que se opunha ao pedido inicial do pai pela extensão do tempo de visitação, disse à Justiça que descobrira recentemente que o homem não havia sido vacinado - ela mostrou postagens dele nas redes sociais em que fazia oposição à vacinação.

A mãe vive com o parceiro e outras duas crianças, que são muito pequenas para serem vacinadas.

O juiz determinou que não é "o melhor para a criança ter contato com o pai", diante do recente aumento de casos de covid-19 na região canadense de Québec.

A província, que acumula o mais alto número de mortes por covid-19 no Canadá, anunciou no início deste mês que vai cobrar um "imposto de saúde" das pessoas não vacinadas.

Embora apenas 12% dos moradores de Québec que podem ser vacinados não o tenham feito, eles representam mais de 25% de todas as hospitalizações.

