Ômicron: o que se sabe sobre eficácia das vacinas contra a variante

Doses de reforço parecem aumentar a proteção contra a ômicron, que, segundo estudos preliminares, pode ter mais facilidade em driblar a imunização (foto: Reuters)

As pesquisas preliminares sobre o comportamento das vacinas diante da ômicron trazem boas e más notícias: a nova variante do coronavírus parece ter mais capacidade de escapar da imunização, mas até o momento os dados indicam que os imunizantes ainda protegem em grande medida contra eventuais casos graves de covid-19.

Além disso, quem já teve a oportunidade de tomar a dose de reforço parece estar mais bem protegido contra o vírus, inclusive contra a nova variante.

A ômicron causa preocupação porque tem um número muito maior de mutações do que as variantes anteriores do coronavírus.

Na quarta-feira (8/12), as empresas Pfizer e BioNTech apresentaram dados próprios, ainda preliminares, indicando que a proteção da vacina de fato cai drasticamente diante da nova variante.

No entanto, dizem, a dose de reforço do imunizante aumentaria consideravelmente a defesa do sistema imunológico contra a ômicron.

"Plasma de indivíduos que receberam duas doses da vacina atual contra covid-19 teve, em média, uma redução de mais de 25 vezes na neutralização contra a ômicron em comparação (com as formas anteriores do vírus), indicando que duas doses (da Pfizer) podem não ser suficientes para proteger contra a infecção da ômicron", afirma comunicado das empresas ressaltando, porém, que "indivíduos vacinados ainda parecem estar protegidos contra as formas mais graves da doença".

A aparente boa notícia é que a dose de reforço da Pfizer faria recuperar essa proteção.

"Segundo dados preliminares, a terceira dose provê um nível parecido de anticorpos neutralizantes contra a ômicron do que as duas doses contra (as demais formas do vírus)", além de manter a proteção contra formas mais graves da covid-19, ainda segundo as duas fabricantes.

As empresas acrescentaram que estão desenvolvendo uma vacina específica contra a variante ômicron, a ser entregue em até cem dias, dependendo de aprovação de órgãos reguladores.

Estudo na África do Sul

Na terça-feira, um pequeno estudo ainda em fase pré-print (ou seja, não revisado por outros cientistas) realizado na África do Sul onde a Ômicron foi identificada e tem avançado rapidamente chegou a conclusões que apontam na mesma direção.

OMS argumenta que as vacinas mantêm seu poder de proteger contra formas graves da doença e contra hospitalizações (foto: Getty Images)

A partir da análise dos anticorpos de 12 pessoas que receberam a vacina da Pfizer (sendo que metade delas havia sido também previamente infectada pelo coronavírus e a outra metade, não), os pesquisadores notaram que os anticorpos produzidos pelas pessoas eram muito menos eficientes em impedir a infecção contra a ômicron.

No entanto, a percepção do autor do estudo, Alex Sigal, virologista do Instituto de Pesquisa em Saúde na África em Durban, é de que "embora eu ache que vai haver muita infecção, não tenho certeza de que isso vai se traduzir em sistemas (de saúde) colapsando", disse ele ao The New York Times. "Minha suspeita é de que conseguiremos ter (a situação) sob controle."

A boa notícia, aqui, é que o virologista temia inicialmente que, diante de um vírus tão mutado, as vacinas se provassem totalmente ineficazes mas isso não aconteceu.

Sigal acrescentou que ainda será necessário estudar melhor os efeitos de doses de reforço das vacinas, mas sua suspeita é de que "quanto mais anticorpos você tiver, melhor você vai se sair" contra a nova variante.

Além disso, vale lembrar que as vacinas desencadeiam uma reação imune que vai muito além da produção de anticorpos reação esta que não é mensurada pelos estudos listados aqui.

"As vacinas ainda têm alta probabilidade de proteger a maioria das pessoas contra formas graves da doença porque treinam muito mais o sistema imunológico do que para a produção de anticorpos neutralizantes", explica o repórter da BBC especialista em ciência e saúde James Gallagher. "As células T, que agem diante de uma infecção, são melhores em lidar com variantes uma vez que atacam diferentes partes do vírus".

"O que é importante enfatizarmos aqui é que a imunidade não se perde", disse, no Twitter, a imunologista Letícia Sarturi, ao comentar os dados de que a ômicron parece escapar mais da imunização.

Sobre os resultados divulgados hoje a respeito do escape imune da Ômicron.

Apesar da redução na neutralização, não há perda completa da neutralização, conforme já tínhamos previsto.

Resultados de diferentes grupos divergem na magnitude dessa redução de neutralização. (1/5) — Letícia Sarturi (@LeSarturiP) December 8, 2021

"Anticorpos neutralizantes funcionam, imunidade celular também vai funcionar porque células T de memória não são 'enganadas' tão facilmente por variantes. Elas se ativaram por pedacinhos muito pequenos da proteína spike, então, mesmo que ocorram mutações, células T podem responder porque nem todos os pedacinhos da proteína mutaram. Variantes são uma ameaça ao controle da pandemia, mas variantes não vão comprometer completamente o que ganhamos com a imunização."

Doses de reforço

Há, ainda, um outro estudo ainda preliminar (e sem revisão de pares) e patrocinado por fabricantes de vacinas, que avaliou especificamente a eficácia de doses de reforço (no caso, as da Pfizer e da Janssen) em 65 indivíduos.

Embora não seja específico sobre a ômicron, o estudo sugere que a dose adicional da vacina "aumenta as respostas de anticorpos em pessoas que haviam sido vacinadas ao menos seis meses antes" com a vacina da Pfizer.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que a duração desse aumento na imunidade ainda é desconhecida.

Ainda será necessário fazer mais estudos sobre como essas e as demais vacinas se comportam perante a ômicron e, também, como a dose de reforço pode aumentar a proteção das pessoas.

Por enquanto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) argumenta que a expectativa é de que as vacinas continuem sendo efetivas contra a ômicron.

"Temos vacinas altamente eficientes, que se provaram eficazes contra todas as variantes até agora, em termos de (prevenção de) formas severas (da covid-19) e hospitalizações. Não há motivos para crer que será diferente" com a ômicron, afirmou à agência France Presse Mike Ryan, diretor de emergências da OMS.

Mesmo assim, governos e cientistas seguem em alerta para monitorar os efeitos da ômicron à medida que ela avança.

"Uma grande e repentina onda da ômicron ainda pode causar problemas, mesmo que cause apenas sintomas moderados para a maioria das pessoas", explica o repórter James Gallagher. "Se os poucos que tiverem casos graves de covid-19 se infectarem com a ômicron ao mesmo tempo, isso pode voltar a colocar pressão sobre os sistemas de saúde."

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!