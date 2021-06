Autoridades desmentem relato de mulher que disse ter dado à luz 10 bebês

Gosiame Sithole não teve os relatos confirmados (foto: AFRICAN NEWS AGENCY (ANA))

Segundo investigações oficiais, éo relato a sul-africana Gosiame Sithole de que ela teria dado à luzno início do mês. Nenhum hospital na província de Gauteng tem registro desses nascimentos, e exames médicos afastaram a possibilidade de que Sithole tenha estado grávida recentemente, segundo o governo local.

A mulher de 37 anos agora está detida sob a legislação para custódia de pessoas com distúrbios na saúde mental.



A nota do governo de Gauteng não aborda as possíveis razões para a mulher ter inventado a história.

A publicação do Pretoria News dizia que Sithole teve os 10 filhos em 7 de junho no Hospital Universitário Steve Biko na capital, Pretoria, e denunciou a falta de preparo da equipe médica.



A mulher acusou o hospital e o governo da província de encobrir uma negligência médica.



"Essas alegações são falsas, não embasadas e servem apenas para atacar a boa reputação do Hospital Universitário Steve Biko e do governo provincial de Gauteng", disse uma nota da autoridade local, acrescentando que iria processar judicialmente o editor-chefe do Pretoria News, Piet Rampedi, e o IOL.

Doações milionárias

Sithole, que tem gêmeos de seis anos, e seu parceiro Teboho Tsotetsi moravam em Thembisa, um município perto de Joanesburgo, na província de Gauteng.



De acordo com o IOL, eles frequentavam a mesma igreja de Rampedi, onde eles se conheceram em dezembro. Em maio, o editor entrevistou o casal, que disse estar esperando oito bebês – fotos mostram Sithole aparentemente grávida.



A surpresa com um número maior de bebês no parto, 10, foi noticiada pelo Pretoria News em 8 de junho, citando Tsotetsi como a fonte.

Mais tarde, o suposto pai disse que recebeu notícias da mulher por mensagens de texto, uma vez que não teria ido ao hospital por conta das restrições em meio à pandemia do novo coronavírus.



Rampedi também se baseou em mensagens do WhatsApp para apurar a história, e não buscou informações do próprio hospital.



O casal começou a receber doações, incluindo US$ 1 milhão de rands (cerca de R$ 350 mil) do presidente do IOL, Iqbal Survé.



Mas a história começou a gerar suspeitas porque o Pretoria News não divulgou o hospital onde os bebês nasceram.



Somente dez dias após o suposto parto, o IOL publicou acusações contra o Hospital Universitário Steve Biko.



As coisas ficaram ainda mais estranhas depois que Tsotetsi relatou o desaparecimento da mulher e pediu às pessoas que parassem de fazer doações.



Enquanto isso, assistentes sociais conseguiram rastrear Sithole e ela foi internada em um hospital para exames na sexta-feira passada (18/6).



Um documento de autoria de Rampedi, ao qual o portal News24 teve acesso, pediu desculpas ao IOL pelo "dano à sua reputação". O editor afirmou que deveria ter tratado a história mais como uma investigação do que uma história simpática.

