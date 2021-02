Parosmia: 'Desde que tive covid-19, comida me dá vontade de vomitar'

Clare Freer sofre de parosmia há sete meses e tudo tem um gosto nojento. Nesta foto, quando a comida e o vinho ainda eram agradáveis %u200B%u200Bpara ela (foto: Clare Freer)

Muitas pessoas com covid-19 perdem temporariamente o olfato.

À medida que se recuperam, ele geralmente retorna, mas alguns recuperados relatam que muitas coisas têm cheiro diferente e outras, que deveriam cheirar bem, como comida, sabão e perfumes, têm mau odor.

O número de pessoas com essa condição, conhecida como parosmia, está aumentando constantemente, mas os cientistas não sabem ao certo por que ela ocorre ou como curá-la.

(foto: BBC)

Clare Freer acaba chorando toda vez que tenta cozinhar para sua família.

"Fico tonta com os cheiros. Um cheiro de podre invade a casa assim que o forno é ligado e é insuportável", descreve.

A britânica de 47 anos de Sutton Coldfield, Reino Unido, sofre de parosmia há sete meses e diz que muitos cheiros do dia a dia são nojentos para ela.

Cebola, café, carne, frutas, álcool, pasta de dente, produtos de limpeza e perfumes dão vontade de vomitar, segundo ela.

A água da torneira tem o mesmo efeito (embora não seja água filtrada), dificultando a tarefa de lavar louça.

"Não consigo mais beijar meu parceiro", diz ela.

Clare contraiu covid-19 em março do ano passado e, como muitas pessoas, perdeu o olfato como resultado.

O sentido voltou brevemente em maio, mas em junho Clare começou a rejeitar suas refeições favoritas porque elas tinham um aroma de mofo. Toda vez que algo ia ao forno ela sentia um cheiro forte de produtos químicos ou algo queimado.

Desde a metade do ano passado, ela faz uma dieta de pão e queijo porque é só isso que ela pode tolerar.

"Não tenho energia e tudo dói", diz ela. Clare conta que chora na maioria dos dias.

Ela diz que preferia não sentir cheiro a sentir cheiros ruins.

"Embora a anosmia (perda do olfato) não seja agradável, conseguiria levar minha vida normal e continuar comendo e bebendo", diz Clare. "Eu viveria com isso para sempre, se isso significasse me livrar da parosmia."

Clare Freer (direita) e sua filha mais velha (foto: Clare Freer)

O médico de Clare disse que nunca havia visto algo assim antes.

Perplexa e assustada, Clare procurou na internet por respostas e encontrou um grupo de 6 mil membros no Facebook criado pela instituição de caridade AbScent, que ajuda pessoas com perda de odores.

Quase todos começaram com anosmia derivada de covid-19 e terminaram com parosmia.

"Descrições comuns de diferentes odores de parosmia incluem: decomposição, carne podre, fezes", diz a fundadora da AbScent, Chrissi Kelly, que criou o grupo no Facebook em junho, após o que ela descreve como uma "onda" de casos de parosmia devido à covid-19.

As pessoas usavam frases como "esgoto frutado", "lixo encharcado quente" e "cachorro molhado velho".

Frequentemente, eles se esforçam para descrever o cheiro porque é diferente de tudo que já encontraram antes e escolhem palavras que expressam sua aversão.

Cerca de 65% das pessoas com covid perdem o olfato e o paladar e estima-se que cerca de 10% delas desenvolvem uma "disfunção olfativa qualitativa", ou seja, parosmia ou outra condição, fantosmia, quando cheiram algo que não está presente no momento.

Se esses dados estiverem corretos, 6,5 milhões de pessoas entre os 100 milhões que tiveram covid-19 em todo o mundo podem estar experimentando parosmia prolongada de covid.

(foto: BBC)

Jane Parker, uma cientista de sabores da Universidade de Reading, no Reino Unido, estava estudando a parosmia antes da pandemia, quando isso ainda era uma condição ainda mais rara.

Uma teoria sobre a origem de odores horríveis experimentados por pessoas que vivem com parosmia é que elas percebem apenas alguns dos compostos voláteis em uma substância que cheira pior isoladamente, às vezes com maior intensidade.

Por exemplo, o café contém compostos de enxofre que cheiram bem em combinação com todas as outras moléculas que dão ao café seu aroma agradável, mas não quando são cheirados isoladamente.

Consultando várias pessoas do grupo AbScent parosmia no Facebook, Parker e sua equipe descobriram que carne, cebola, alho e chocolate geralmente causam uma reação negativa, junto com café, vegetais, frutas, água da torneira e vinho.

Para a maioria das pessoas com parosmia, o gosto do café é horrível (foto: Getty Images)

Nada cheira bem para todos os entrevistados, "exceto talvez amêndoas e cerejas".

Pessoas com parosmia descrevem repetidamente alguns cheiros ruins, incluindo um que é químico e fumegante, um que é doce e enjoado e outro descrito como "vômito".

A pesquisa de Parker também descobriu que os maus cheiros podem persistir com os que sofrem de parosmia por muito tempo.

Para a maioria das pessoas, o cheiro de café fica em suas narinas por alguns segundos. Para quem tem parosmia, isso pode durar horas, até dias.

Conselhos para lidar com parosmia

Coma alimentos em temperatura ambiente ou fria.

Evite alimentos fritos, carnes assadas, cebolas, alho, ovos, café e chocolate, que são alguns dos piores alimentos para quem tem parosmia.

Experimente alimentos macios como arroz, macarrão, pão torrado, vegetais cozidos no vapor e iogurte natural.

Se você não consegue tolerar a comida, considere shakes de proteína sem sabor

Fonte: AbScent

Barry Smith, líder britânico do Consórcio Global para Pesquisa Sensorial, relata outra descoberta surpreendente: "Bom é ruim e ruim é bom."

"Para algumas pessoas, os odores das fraldas e do banheiro tornaram-se toleráveis %u200B%u200Be até mesmo agradáveis", descreve ele.

"É como se os dejetos humanos agora cheirem a comida e os alimentos agora cheirem a dejetos humanos."

Para algumas pessoas, os odores das fraldas e do banheiro se tornaram toleráveis %u200B%u200Be até mesmo agradáveis (foto: Getty Images)

Então, o que causa a parosmia?

A hipótese predominante é que resulta de danos às fibras nervosas que transportam sinais de receptores no nariz para os terminais (glomérulos) do bulbo olfatório no cérebro.

Quando estes voltam a crescer, quer o dano tenha sido causado por um acidente de carro ou uma infecção viral ou bacteriana, acredita-se que as fibras podem se reconectar ao terminal errado, diz Parker.

"Eles estão na sala de reunião errada! Isso é conhecido como fiação cruzada e significa que o cérebro não reconhece o cheiro e talvez esteja programado para pensar nisso como um perigo", detalha.

A teoria é que, na maioria dos casos, o cérebro acabará corrigindo o problema, mas Parker reluta em dizer quanto tempo isso leva.

"Como muito poucas pessoas tinham parosmia antes da covid-19, não foi muito estudado e a maioria das pessoas não sabia o que era, então não temos dados históricos. E também não temos dados sobre covid-19 porque isso pode levar anos ", diz ele.

(foto: BBC)

Além de esperar que o cérebro se adapte, não há cura, embora a AbScent acredite que o "treinamento do olfato" possa ajudar.

Isso consiste em cheirar regularmente uma seleção de óleos essenciais uns sobre os outros, pensando na planta da qual foram obtidos.

Clare Freer tem feito isso e diz que o limão, o eucalipto e o cravo começaram a cheirar um pouco como deveriam, mas isso não acontece no caso da rosa.

Alguns adaptaram sua dieta para tornar a vida com a doença mais suportável.

Duas irmãs, Kirstie, de 20 anos, e Laura, de 18, de Keighley, no Reino Unido, estão fazendo isso, embora tenham que mudar os hábitos de seus pais, com quem moram.

Certa vez, as irmãs tiveram que abrir todas as janelas da casa, quando os pais chegaram com peixe e batatas fritas, "porque o cheiro é horrível", descreve Laura.

Seus pais, por outro lado, estão cansados %u200B%u200Bdos temperos quentes usados pelas irmãs para mascarar os sabores desagradáveis.

Kirstie (à direita) e Laura. No aniversário de 18 anos Laura não conseguiu comer seu bolo (foto: BBC)

"Algumas pessoas nos dizem que devemos apenas nos alimentar e comer assim mesmo. Tentamos, mas é muito difícil comer alimentos com gosto podre", diz Kirstie.

"E então, nos próximos três dias, terei que conviver com aquele cheiro que penetra no meu suor. É um dos cheiros mais desagradáveis %u200B%u200Be sempre me sinto suja", detalha ela.

Agora eles descobriram que os alimentos vegetais têm um sabor melhor e gostam de pratos como lentilha à bolonhesa e risoto de abóbora.

"A carne é um alimento que agora evitamos. Encontrar boas receitas de que gostamos tornou muito mais fácil lidar com isso", diz Kirstie.

"Tivemos que nos adaptar e mudar nossa forma de pensar porque sabemos que poderíamos conviver com isso por anos e anos", pediu demissão.

A perda do olfato costuma afetar a saúde mental

Jane Parker observa que a perda do olfato ocupa um lugar muito baixo na lista de prioridades para aqueles que enfrentam a pandemia, mas ela e Barry Smith dizem que muitas vezes isso afeta a saúde mental e a qualidade de vida.

"É apenas quando você perde o sentido do olfato que percebe o quanto isso é parte da essência de sua experiência", explica Smith.

A conexão humana, o prazer e as memórias estão ligados ao cheiro, ela observa.

"As pessoas relatam que se sentem isoladas do próprio ambiente, dos demais. Não têm mais prazer em comer e perdem aquela proximidade reconfortante de poder sentir o cheiro das pessoas que amam", descreve.

Enquanto Clare Freer sente falta dos dias em que gostava do cheiro do marido quando ele saía do banho, Justin Hyde, de 41 anos, de Cheltenham, no sudoeste do Reino Unido, nunca sentiu o cheiro da filha nascida em março de 2020.

Justin Hyde não gosta mais de ir a cervejarias porque não tolera o sabor da cerveja (foto: Justin Hyde)

Ele voltou aos sentidos em julho, mas então o café começou a cheirar estranho e as coisas pioraram rapidamente.

"Quase todos os cheiros ficaram estranhos", diz ele. "Ovos me repelem fisicamente e não posso desfrutar de cerveja ou vinho, pois têm o gosto que eu chamo de 'gosto de covid'."

Como Kirstie e Laura, ele descobriu que alguns pratos sem carne são comestíveis, incluindo curry de vegetais, mas não haverá mais visitas às cervejarias enquanto durar sua parosmia e nenhum café da manhã com frituras.

"Todos aqueles prazeres que consideramos naturais desapareceram desde que eu tive covid. Sinto que estou quebrado e não sou mais eu mesmo."

