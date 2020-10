Trump anuncia que terá alta e diz estar muito bem: 'Não tenham medo da covid'

Trump foi internado na sexta-feira (foto: Reuters)

Depois de sofrer com sintomas graves de covid-19, como febre alta e quedas de oxigenação no sangue que o obrigaram a receber oxigênio suplementar e a ser levado de helicóptero ao hospital militar Walter Reed há quatro dias, o presidente americano Donald Trump parece convencido de que já venceu a batalha contra a doença.

Nesta segunda-feira (05/10), ele anunciou via Twitter que seria liberado da internação no fim do dia e escreveu: "Não sintam medo da covid-19. Não a deixem dominar suas vidas".

O post do presidente é enviado a uma população severamente atingida pela pandemia e que já perdeu quase 210 mil pessoas para o novo coronavírus, quatro vezes mais mortes do que a Guerra do Vietnã provocou.

"Ou não sinta medo do coronavírus se você é o presidente dos Estados Unidos com acesso aos melhores cuidados, remédios e tratamentos experimentais", comentou Dana Bash, correspondente de política da CNN em Washington D.C.

Em seu tratamento até o momento, Trump recebeu dois tipos de anticorpos monoclonais experimentais, o antiviral remdesivir e o corticoide dexametasona, usado apenas em casos graves de covid-19. Ele também precisou de oxigênio suplementar.

O time de profissionais da saúde responsáveis pela atenção a Trump contava com 13 médicos e enfermeiros, liderados por Sean Conley, um médico oficial da Marinha responsável pela atenção primária ao presidente.

Além das drogas experimentais a que teve acesso e da possibilidade de ser levado de helicóptero ao hospital depois de dois incidentes de queda de saturação sanguínea na sexta-feira (02/10), Trump ficou instalado em um espaçoso apartamento do hospital, com vários ambientes, e equipado com cama de casal, mesa de jantar, poltronas de couro e escrivaninha para trabalho.

Nada parecido com o leito composto por maca e aparador, apartado dos demais por paredes de lençóis, em grandes enfermarias hospitalares, que boa parte dos 7,3 milhões de pacientes com covid-19 nos EUA precisou enfrentar.

Ao jornal The Washington Post, Jeanne Marrazzo, especialista em doenças infecciosas da Universidade do Alabama, afirmou que a situação privilegiada do presidente e de outros pacientes com alto status social "refletem as desigualdades inerentes ao nosso sistema de saúde".

"Sabemos que os VIPs (Very Important People, ou Pessoas Muito Importantes, na sigla em inglês) recebem atendimento extraordinário nosso sistema de saúde já distingue as pessoas consideradas merecedoras do mais alto nível de atendimento, e esse é o fato e a realidade em nossa sociedade", afirmou.

Diagnóstico

Trump foi diagnosticado na quinta-feira (01/10) e internado no dia seguinte.

No domingo (04/10), fez uma aparição pública de dentro de um carro para agradecer pessoalmente apoiadores que estavam em frente ao hospital.

O presidente usou máscara e acenou de dentro do veículo naquele momento, informações desencontradas levantavam dúvidas sobre a real gravidade de seu estado de saúde.

Na coletiva de imprensa dada pela equipe médica após a primeira noite de Trump no hospital, no sábado, os médicos se recusaram a responder se ele havia precisado de oxigênio suplementar em algum momento. A internação, disseram, seria uma medida de precaução, já que o presidente americano tem 74 anos e é obeso, dois fatores de risco da doença causada pelo novo coronavírus.

No dia seguinte, o chefe da equipe, Sean Conley, esclareceu que ele precisou receber oxigênio.

Trump deu uma volta de carro no domingo para agradecer aos apoiadores que foram ao hospital (foto: Reuters)

Conley informou então o nível de oxigenação do sangue de Trump ficou abaixo de 95% em duas ocasiões. Ele teve febre alta na sexta e uma queda da oxigenação abaixo de 94%, quando recebeu oxigênio até que o nível voltasse ao patamar ideal.

Desde então, Trump não teria tido mais febre, mas teve um segundo episódio de queda de oxigenação, abaixo de 93%, na manhã sábado, embora em ambas as ocasiões ele não tenha reclamado do falta de ar, segundo os médicos.

Não ficou claro se Trump voltou a receber oxigênio no segundo episódio. "Tenho que checar com a equipe de enfermagem. Se ele recebeu, foi bem limitado", disse Conley.

Este é um sintoma relativamente comum da covid-19. Com um nível de oxigenação abaixo do normal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os órgãos começam a ser impactados daí a necessidade de suplementação.

Ao ser questionado por que não havia informado sobre o procedimento, o médico disse que "estava querendo refletir a atitude positiva da equipe".

"Eu não quis dar nenhuma informação que pudesse indicar que o curso da doença estava indo em outra direção e, ao fazer isso, você sabe, fico parecendo que estávamos tentando esconder algo, o que não era necessariamente verdade."

Tratamento

Trump recebeu inicialmente uma dose um tratamento experimental com anticorpos.

Ele está sendo tratado com remdesivir, um antiviral, e também com dexametasona, um esteroide que é usado em casos mais graves de covid-19. Os médicos esclareceram que a dexametasona foi receitada por causa das quedas no nível de oxigênio.

A infecção pelo coronavírus desencadeia uma inflamação à medida que o corpo tenta combatê-la. Mas às vezes o sistema imunológico tem uma reação exagerada, o que pode ser fatal, porque a própria reação contra a infecção acaba atacando as células do corpo.

A dexametasona acalma esse efeito, porque reduz a inflamação ao simular hormônios antiinflamatórios produzidos pelo corpo.

A confirmação de que essa droga faz com que pacientes internados em estado grave, recebendo oxigênio ou respirando com a ajuda de aparelhos, se recuperem mais rápido foi considerada um grande avanço no tratamento da covid-19.

O medicamento não funciona em pessoas com sintomas mais brandos, porque suprimir o sistema imunológico nesse ponto não seria útil.

A primeira-dama Melania Trump também foi infectada e está sendo tratada na Casa Branca (foto: Reuters)

Mais de 10 pessoas próximas infectadas

A primeira-dama, Melania Trump, também recebeu diagnóstico positivo na última quinta.

Ela continua na Casa Branca e, segundo os médicos do casal, está "indo muito bem".

Nos últimos dias, mais de 10 pessoas próximas ao presidente foram diagnosticadas com covid-19. Entre elas estão o assistente pessoal de Trump, Nick Luna, seu coordenador de campanha, Bill Stepien, e seu conselheiro de campanha, o ex-governador Chris Christie.

Nesta segunda (05/10), a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, informou pelo Twitter também ter testado positivo para a doença.

O candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, foi testado duas vezes desde o anúncio de Trump, com diagnóstico negativo em ambas as ocasiões. Eles estiveram juntos na última terça (29/09), no primeiro debate da corrida presidencial.

