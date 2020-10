Brasil tem mais de 4,8 milhões de casos e 144 mil óbitos por COVID-19

Homenagem em Brasília às mais de 100 mil pessoas que perderam a vida para a COVID-19 no país; marca foi ultrapassada em agosto (foto: REUTERS/Adriano Machado)

O Brasil chegou a um total de 144.680 mortes e 4.847.092 casos oficialmente confirmados de COVID-19, segundo o boletim do Ministério da Saúde divulgado nesta quinta-feira (01/10).

Desse total, foram registrados nas últimas 24 horas 728 óbitos e 36.157 novos casos da doença.

O Estado com o maior número de óbitos é São Paulo (35.804), seguido por Rio de Janeiro (18.567) e Ceará (9.023).

O Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes por COVID-19 no dia 8 de agosto e continua como o segundo país do mundo com maior número de mortes na pandemia do novo coronavírus, depois apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 207 mil mortes pela COVID-19, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

O Brasil foi superado em número de casos, entretanto, pela Índia, (6,3 milhões), agora em segundo lugar depois dos EUA (7,2 milhões de casos).

Pandemia

O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro. Um empresário de 61 anos, que mora em São Paulo (SP), foi infectado após retornar de uma viagem, entre 9 e 21 de fevereiro, à região italiana da Lombardia, a mais afetada do país europeu que tem mais casos fora da China.

O novo coronavírus, que teve seus primeiros casos confirmados vindos da China no final de 2019, é tratado como pandemia pela OMS desde 11 de março.

As taxas de mortalidade pelo coronavírus têm variado consideravelmente de país para país, também segundo a Johns Hopkins. Enquanto locais como Bélgica, Reino Unido e Itália têm entre 14% e 16% de mortos entre os infectados, essa taxa tem sido de cerca de 6% em países como EUA e Brasil.

Estudos apontam que a grande maioria dos casos do novo coronavírus apresenta sintomas leves e pode ser tratado nos postos de saúde ou em casa.

Mas, entre aqueles que são hospitalizados, o tempo de internação gira em torno de três semanas, o que gera um impacto sobre os sistemas de saúde, de acordo com a pasta, já que os leitos de unidades de tratamento intensivo (UTI) ficam ocupados por um longo tempo, gerando uma crise de escassez de leitos em diversos estados e municípios brasileiros.

(foto: BBC)

(foto: BBC)

