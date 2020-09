Veja aqui a transmissão ao vivo do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

O presidente Jair Bolsonaro abre nesta terça-feira (22/09) a 75ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas com um discurso em que defenderá a gestão ambiental do país e o combate brasileiro à pandemia de coronavírus.

É a segunda vez que Bolsonaro fala na cerimônia sob forte pressão internacional por causa do avanço do desmatamento. Em seu discurso, o mandatário deve dizer que o Brasil garantiu a alimentação de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo graças ao agronegócio nacional, este sim o verdadeiro alvo das críticas ambientais de outros países, segundo a interpretação do governo.

O discurso de Bolsonaro que será transmitido na Assembleia Geral da ONU foi gravado na semana passada. Por causa da pandemia de covid-19, esta é a primeira vez em seus 75 anos que a ONU não verá os discursos dos chefes de Estado ao vivo e presencialmente em sua sede em Nova York (EUA).

O primeiro a falar no evento é o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que criticou o populismo e o nacionalismo em sua fala, além de defender a cooperação internacional para lidar com a pandemia de covid-19, entre outros problemas globais.

Depois de Bolsonaro, primeiro presidente a falar, quem discursa é o presidente americano, Donald Trump, que concorre à reeleição e não deve desperdiçar a oportunidade de se dirigir diretamente ao eleitorado americano em seu discurso.