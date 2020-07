Bolsonaro diz que fará novo teste para covid-19

Bolsonaro em foto de junho; o presidente anunciou que fez novos exames para covid-19 (foto: REUTERS/Adriano Machado)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no início da noite desta segunda-feira (6) que faria um novo exame para diagnóstico da covid-19, sem detalhar em sua breve fala, no entanto, se está com sintomas da doença.

Em nota enviada à reportagem por volta de 22h, a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que Bolsonaro realizou o teste da covid-19 na noite da segunda-feira em hospital de Brasília, com resultado previsto para terça-feira.

"O presidente apresenta, nesse momento, bom estado de saúde e está em sua residência", diz a nota.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Bolsonaro fez o teste no Hospital das Forças Armadas após acordar com dores no corpo. Já a colunista Cristiana Lôbo, da Globonews e G1, publicou que o presidente cancelou agenda desta terça-feira para aguardar o resultado do exame.

Na chegada ao Alvorada, Bolsonaro foi recebido por apoiadores e logo falou que precisava manter distância.

"Não posso chegar muito perto não, tá... Recomendação aí, pra todo mundo", disse, de máscara, conforme mostram vídeos gravados por apoiadores e exibidos nas redes sociais.

"Tô evitando, que eu vim do hospital, fiz uma chapa (exame de imagem) no pulmão. Tá limpo o pulmão, tá certo... vou fazer exame do covid agora. Mas tá tudo bem."

Em maio, o Planalto, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), precisou divulgar o resultado na ocasião, negativo de um exame do presidente para a covid-19 por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O caso que chegou à corte foi aberto pelo jornal O Estado de São Paulo, que acionou a Justiça para ter acesso aos testes de covid-19 feitos anteriormente pelo presidente.

O presidente havia se recusado a divulgar o resultado, o que, segundo a acusação do jornal, configurava um "cerceamento à população do acesso à informação de interesse público".

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!