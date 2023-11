Dominicano González e cubana Yunisleidy García conquistam o ouro nos 100m rasos do Pan

436

O dominicano José Arnaldo González e a cubana Yunisleidy García conquistaram nesta terça-feira (31) o ouro na prova de maior destaque do atletismo, os 100 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.



González, de 28 anos, venceu a final dos 100 metros masculinos com ótima finalização, completando a prova com o tempo de 10,30 segundos, conquistando a medalha de ouro.



O brasileiro Felipe Bardi levou a prata (10,31) e o guianês Emanuel Archibald (10,31) numa chegada acirradíssima.



Yunisleidy García, de 24 anos, venceu poucos minutos antes a final dos 100 metros rasos femininos, com o tempo de 11,36 segundos. A guianense Jasmine Abrams (11,52 segundos) e Michelle-Lee Ahye (11,53), de Trinidad e Tobago, completaram o pódio.



Com os Estados Unidos inalcançáveis no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, o segundo lugar em Santiago-2023 é uma luta frenética entre Brasil, Canadá e México.



A delegação americana continua anos-luz à frente das demais, tendo conquistado 76 medalhas de ouro, 47 de prata e 55 de bronze. O Brasil está em segundo com 37 ouros, 51 pratas e 41 bronzes, seguido de perto por Canadá (35-33-38) e México (35-22-33), numa luta incansável que promete continuar intensa até o encerramento, no próximo domingo.