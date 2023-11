436

O dominicano José González se sagrou campeão nesta terça-feira (31) dos 100 metros rasos dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 com a marca de 10,30 segundos em uma final acirrada.



O brasileiro Felipe Bardi (prata) e o guianês Emanuel Archibald (bronze) terminaram a apenas 0,01 do vencedor na linha de chegada do Estádio Nacional da capital chilena.



González, de 28 anos, sucedeu o americano Mike Rodgers na lista histórica de vencedores de uma prova que não contou com os melhores velocistas americanos e jamaicanos.