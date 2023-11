436

A cubana Yunisleidy García se sagrou campeã dos 100 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023 nesta terça-feira (31) com a marca de 11,36 segundos.



A guianense Jasmine Abrams ficou com a prata com 11,52 segundos e Michelle-Lee Ahye (de Trinidad y Tobago) ficou com o bronze com 11,53 segundos na pista do Estádio Nacional da capital chilena.



García deu a Cuba sua primeira medalha de ouro no atletismo de Santiago-2023 e sucedeu a estrela jamaicana Elaine Thompson-Herah na lista histórica de vencedoras.