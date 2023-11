436

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, visitará Israel na sexta-feira em uma nova visita pelo Oriente Médio, quando a guerra entre este países e o Hamas chegará ao 25º dia, anunciou seu porta-voz nesta terça-feira (31).



Blinken se "reunirá com funcionários do governo israelense e fará outras escalas na região", disse à imprensa o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.