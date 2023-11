Alcaraz é eliminado por Safiullin em sua estreia no Masters 1000 de Paris

436

O número 2 do mundo, Carlos Alcaraz, foi surpreendido em sua estreia no Masters 1000 de Paris-Bercy ao ser derrotado pelo russo Roman Safiullin (45º) com parciais de 6-3 e 6-4 pela segunda rodada nesta terça-feira (31).



Alcaraz, que não precisou disputar o primeiro duelo eliminatório, voltou às quadras depois de ter desistido de jogar na Basileia na semana anterior, com dores no pé esquerdo e nas costas.



Resta agora ao jovem espanhol, que não levanta um troféu desde a sua épica coroação em Wimbledon, após derrotar Novak Djokovic, em julho, disputar da melhor forma possível o último grande torneio da temporada, o ATP Finals que reunirá os oito melhores jogadores do mundo em Turim (Itália).



"Ainda tenho um pequeno desconforto na sola do pé, não está 100% resolvido, mas (...) está muito menos dolorido do que antes", havia admitido "Carlitos" na segunda-feira.



"É o fim da temporada, que tem sido muito longa, exigente, é normal que apareçam problemas, temos que lidar com eles, jogar o melhor possível enquanto administramos esses problemas", acrescentou.



Com a derrota na estreia, Alcaraz não está indo bem no duelo pessoal com Novak Djokovic pelo posto de número 1 do mundo no final da temporada.



O sérvio, vencedor de 24 Grand Slams na carreira e que chega a Paris com 500 pontos de vantagem na 'Race', ranking estabelecido para o ano civil, vai disputar sua primeira partida na quarta-feira, contra o argentino Tomas Martin Etcheverry (31º).



Alcaraz obteve uma quebra nos dois sets na noite desta terça-feira (2-1 no primeiro, 3-1 no segundo), mas nas duas ocasiões, visivelmente sem ritmo, permitiu que Safiullin se recuperasse. E a resistência do russo de 26 anos, que chegou às quartas de final em Wimbledon, em julho, acabou prevalecendo.



Depois da eliminação nas semifinais do US Open, em setembro, onde havia sido coroado pela primeira vez num Grand Slam um ano antes, Alcaraz já não tinha brilhado durante a temporada asiática, limitando-se a uma semifinal em Pequim (perdeu para Sinner) e oitavas de final no Masters 1000 em Xangai (em que foi derrotado por Dimitrov).



Nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, Safiullin terá pela frente um duelo 100% russo contra Karen Khachanov (16º).



-- Masters 1000 de Paris-Bercy



- Simples - Primeira rodada:



Tomás Etcheverry (ARG) x Miomir Kecmanovic (SRB) 4-6, 7-6 6-4



Daniel Altmaier (ALE) x Arthur Fils (FRA) 6-2, 6-4



Mackenzie McDonald (EUA) x J.J. Wolf (EUA) 1-6, 6-4, 6-2



Dusan Lajovic (SRB) x Benjamin Bonzi (FRA) 7-5, 6-3



Francisco Cerúndolo (ARG) x Gael Monfils (FRA) 4-6, 7-6 7-5



Hubert Hurkacz x Sebastian Korda (EUA) 6-3, 6-7 6-3



Felix Auger-Aliassime (CAN) x Jan-Lennard Struff (ALE) 7-6 6-4



Ugo Humbert (FRA) x Marcos Giron (EUA) 6-4, 6-3



Alexander Zverev x Márton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-5, 6-4



- Simples - Segunda rodada:



Tallon Griekspoor (HOL) x Alejandro Davidovich (ESP) 6-2, 6-2



Daniel Altmaier (ALE) x Taylor Fritz não se apresentou



Karen Khachanov x Laslo Djere (SRB) 6-4, 7-5



Roman Safiullin (RUS) x Carlos Alcaraz 6-3, 6-4