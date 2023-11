Egito irá receber feridos de Gaza pela passagem de Rafah

436

O Egito irá receber, nesta quarta-feira (1), 81 feridos procedentes da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel desde o ataque sangrento do grupo islamita Hamas em 7 de outubro, anunciaram hoje fontes médicas e dos serviços de segurança.



"A parte egípcia nos informou que 81 feridos que estão entre os casos mais graves sairão amanhã para serem tratados em hospitais egípcios", informou a autoridade responsável pelas fronteiras na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.



No lado egípcio do posto fronteiriço de Rafah, única passagem para o território palestino que não é controlada por Israel, um representante médico da cidade de Al-Arish afirmou que "equipes médicas estarão presentes amanhã para examinar os casos procedentes de Gaza desde a sua chegada, e para determinar em que hospitais eles serão internados."



A fonte, que não quis ser identificada, informou que "um hospital de campanha de 1.300 m² foi instalado em Sheikh Zuweid", a cerca de 10 km de Rafah. Um fotógrafo da AFP observou hoje ambulâncias do Egito perto do terminal.



O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, afirmou que houve avanços em relação a uma possível passagem por Rafah de cidadãos americanos e binacionais retidos em Gaza.