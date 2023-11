Jogo interrompido entre Montpellier e Clermont é remarcado para 29 de novembro

436

O jogo do Campeonato Francês entre Montpellier e Clermont, que teve que ser interrompido no dia 8 de outubro após o lançamento de um rojão no gramado, será disputado novamente, com portões fechados, no dia 29 de novembro, informou a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França nesta terça-feira (31).



O duelo, válido pela 8ª rodada da Ligue 1, foi paralisado no minuto 91, quando o Montpellier vencia por 4 a 2. Ainda faltavam cinco minutos de acréscimos quando o rojão, lançado do setor onde estavam os torcedores do Montpellier, explodiu próximo do goleiro do Clermont, Mory Diaw. O jogador caiu no gramado com a mão no ouvido, antes de ser retirado de maca.



Além do jogo com portões fechados, a comissão disciplinar ordenou o fechamento do setor Etang de Thau do Stade de la Mosson, de onde foi lançado o rojão.



Um homem suspeito de ser o responsável pelo incidente e outro que teria lhe dado o artefato serão julgados no 16 de novembro.



Por sua vez, o Lyon falou nesta terça-feira sobre o jogo contra o Olympique de Marselha, que deveria ter acontecido no domingo, no estádio Vélodrome, e foi adiado depois que o ônibus da equipe visitante foi apedrejado e o técnico Fabio Grosso ficou ferido.



O diretor-geral do Lyon, Vincent Ponsot, pediu punições severas pelo incidente e expôs o desejo do clube de que o jogo seja disputado em um campo neutro.