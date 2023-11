Senado americano confirma nomeação de embaixador em Israel após meses sem representação

436

O Senado americano confirmou, nesta terça-feira (31), a nomeação de Jack Lew como embaixador dos Estados Unidos em Israel, um posto vago há vários meses, enquanto o país está em guerra com o Hamas.



Os Estados Unidos não têm embaixador em Israel, apesar de serem aliados históricos, desde julho, após a saída de Thomas Nides.



Judeu ortodoxo, Jacob (conhecido como "Jack") Lew, de 68 anos e graduado em Harvard, foi secretário do Tesouro entre 2013 e 2017, sob a presidência de Barack Obama.



O Exército israelense bombardeia Gaza constantemente em represália contra o sangrento ataque perpetrado em seu território por combatentes do movimento islamista Hamas em 7 de outubro, no qual morreram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis.



O Ministério da Saúde do Hamas anunciou um último balanço de mais de 8.500 mortos, também civis em sua maioria, nos bombardeios israelenses.