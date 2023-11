FBI alerta para aumento de ameaças nos EUA devido a guerra

436

A guerra entre Israel e o Hamas aumentou a ameaça de ataques contra americanos nos Estados Unidos, alertou, nesta terça-feira (31) o diretor do FBI, Christopher Wray.



"Avaliamos que as ações do Hamas e de seus aliados servirão de inspiração como não víamos desde que o grupo Estado Islâmico lançou seu chamado califado, anos atrás", disse Wray ao Comitê de Segurança Nacional do Senado.



"Tampouco podemos descartar, nem descartamos, a possibilidade de que o Hamas ou outra organização terrorista estrangeira se aproveite do conflito atual para realizar ataques em nosso próprio solo", acrescentou o chefe da polícia federal americana.



Segundo Wray, a ameaça mais importante paira sobre as comunidades judaica e muçulmana dos Estados Unidos. "Nossa preocupação mais imediata é de que extremistas violentos, indivíduos ou pequenos grupos inspirem-se nos acontecimentos no Oriente Médio e realizem ataques contra os americanos em suas rotinas. Isso inclui não apenas extremistas violentos autóctones inspirados em uma organização terrorista estrangeira, mas também os extremistas violentos nacionais que têm como alvo comunidades judaicas ou muçulmanas".



"A guerra atual no Oriente Médio elevou a ameaça de um atentado contra americanos nos Estados Unidos para outro nível", disse Wray, ressaltando que a Al-Qaeda fez "seu apelo mais específico para atacar os Estados Unidos nos últimos cinco anos", e que o Estado Islâmico havia pedido aos seus seguidores para atacar comunidades judaicas nos Estados Unidos e na Europa.



Wray acrescentou que o Hezbollah, apoiado pelo Irã, ameaçou atacar os interesses americanos no Oriente Médio, e que houve um aumento dos ataques a bases militares dos Estados Unidos no exterior realizados por grupos de milícias apoiados pelo Irã.