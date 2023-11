Lula diz que jogadores brasileiros deveriam seguir 'exemplo de Messi'

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (31) que os jogadores brasileiros deveriam seguir o "exemplo" do craque argentino Lionel Messi, que acabou de ganhar sua oitava Bola de Ouro.



"Não é possível que Messi não sirva de exemplo a jogadores brasileiros. Um cara com 36 anos de idade foi campeão do mundo (...) e ganhou a Bola de Ouro jogando num nível extraordinário", declarou Lula em seu programa "Conversa com o Presidente", transmitido nas redes sociais.



Lula, que criticou em várias ocasiões o atual nível do futebol brasileiro, não poupou elogios ao astro argentino, antes do duelo da Seleção contra a 'Albiceleste' no dia 21 de novembro, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



O último jogador brasileiro a ganhar a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007.



"Quem quiser ganhar a Bola de Ouro tem que ser profissional, tem que se dedicar. Quem quiser ser profissional, não combina com farra, com noitada", afirmou o presidente, sem se referir a nenhum atleta em particular.



Por outro lado, Lula citou o exemplo da ginasta Rebeca Andrade, campeã olímpica e mundial no salto, que na semana passada conquistou a medalha de ouro no mesmo aparelho e na trave de equilíbrio nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.



"Quando vejo a Rebeca com uma medalha de ouro, fico feliz, porque eu sei como ela começou, sei que para ela ser uma medalhista de ouro, não teve balada, é treino", concluiu.



Não é a primeira vez que o presidente expressa sua admiração por Messi.



Em janeiro, ele surpreendeu ao confessar que, durante a Copa do Mundo de 2022, torceu pela seleção argentina.



"Pela primeira vez torci para que a Argentina fosse campeã do mundo, porque achava que o Messi não podia encerrar sua carreira sem ser campeão do mundo", disse.