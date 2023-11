Arábia Saudita é candidata única para sediar Copa do Mundo de 2034

436

A Arábia Saudita é a única candidata a sediar a Copa do Mundo de 2034, anunciou a Fifa nesta terça-feira (31), o que deve levar a sua oficialização como organizadora do torneio no final do ano que vem, caso cumpra os requisitos técnicos.



O país, que nos últimos anos multiplicou seus investimentos no esporte, se apresenta para receber o evento quatro anos depois do Mundial de 2030, que terá como anfitriões Espanha, Portugal e Marrocos, com três jogos previstos na América do Sul (Argentina, Uruguai e Paraguai).



Formalmente, a Fifa só anunciou em seu comunicado as "declarações de interesse" que recebeu para a organização dos eventos de 2030 e 2034. Depois, vem a apresentação dos dossiês completos de candidatura, a avaliação e, "se os requisitos forem cumpridos", os 211 países membros da entidade escolherão oficialmente as sedes no final do ano que vem.



Apesar do caminho ainda longo até a designação oficial, a ausência de concorrentes para Espanha-Portugal-Marrocos em 2030 e Arábia Saudita em 2034 sugere o sucesso de ambos os projetos.



Nesse cenário, várias questões já estão sendo levantadas, como o impacto ambiental que a edição de 2030 poderá ter com jogos em três continentes, e o dilema da realização do torneio de 2034 em relação aos compromissos da Fifa em matéria de Direitos Humanos.



A Arábia Saudita já tinha mostrado interesse em sediar a Copa de 2030, em um projeto conjunto com Grécia e Egito, mas a candidatura foi abandonada em junho e o país se voltou para a organização do torneio em 2034.



Por sua política de rotação de continentes, a Fifa "convidou" somente países que fazem parte das confederações de Ásia e Oceania a se apresentarem como candidatos.



A Indonésia considerou se candidatar em conjunto com a Austrália e outros países, como Nova Zelândia, Malásia e Singapura, antes de desistir da ideia e anunciar apoio ao projeto saudita.



Por sua vez, a Austrália, que em 2023 sediou junto com a Nova Zelândia o Mundial feminino, concorreu para receber o torneio masculino em 2018 e 2022. Nesta terça-feira, a federação do país anunciou que desistiu do projeto para 2034, o que abriu caminho para a candidatura única da Arábia Saudita.