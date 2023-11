Chefe da ONU faz apelo à paz no local de nascimento de Buda

436

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo vibrante à paz nesta terça-feira (31), na localidade nepalesa de Lumbini, considerada a terra natal de Buda, em meio a conflitos, particularmente no Oriente Médio, na Ucrânia, no Sahel e no Sudão.



Durante sua visita ao Nepal, Guterres mencionou a necessidade urgente de um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas para pôr fim ao "pesadelo" do derramamento de sangue.



"No Oriente Médio, na Ucrânia, no Sahel, no Sudão e em muitos outros lugares do mundo, os conflitos estão provocando estragos", disse Guterres.



"As normas e as instituições mundiais ficam abaladas à medida que os direitos humanos e o direito internacional são violados", acrescentou.



O secretário-geral da ONU rezou em Lumbini, no sul do Nepal, que chamou de lugar de "espiritualidade, serenidade e paz".



Buda, que renunciou à riqueza material para adotar e pregar uma vida de desapego, fundou um sistema filosófico e religioso que hoje tem mais de 500 milhões de seguidores.



"É um lugar para refletir sobre os ensinamentos de Buda. Sobre o que significa sua mensagem de paz, independência e compaixão no mundo turbulento de hoje", ressaltou Guterres.



"Nestes tempos turbulentos, minha mensagem ao mundo dos tranquilos jardins de Lumbini é que depende de nós seguirmos pelo caminho da paz", destacou.