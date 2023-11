Chefe da diplomacia da UE se diz preocupado com ataques de colonos na Cisjordânia

436

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, manifestou sua "grande preocupação" com os ataques de colonos israelenses na Cisjordânia, em conversas com altos diplomatas do Oriente Médio, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (31).



Segundo a nota, Borrell discutiu a situação em Israel com os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Jordânia e Egito, assim como com o secretário-geral da Organização para a Cooperação Islâmica (OIC).



Borrell explicou a seus interlocutores a posição da UE e a urgência de fornecer ajuda humanitária a precisar, além da proteção de civis no conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas.



"A situação na Cisjordânia também foi abordada. [Borrell] expressou grande preocupação com os ataques dos colonos israelenses contra os palestinos, que condenou firmemente", afirmou o comunicado.



Borrell também conversou por telefone com o comissário-geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) sobre a situação na Faixa de Gaza.