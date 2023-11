Exército israelense informa morte de dois soldados em combates em Gaza

436

Dois soldados israelenses morreram em operações de combate no norte de Gaza, anunciou o Exército de Israel, nesta terça-feira (31), em meio à guerra contra o movimento islamista Hamas no território palestino.



"Dois soldados israelenses morreram em combate no norte de Gaza", informaram as Forças Armadas em um comunicado.



Anteriormente, o Exército havia indicado que estava travando "batalhas ferozes" no norte da Faixa de Gaza contra combatentes do Hamas.



As forças de Israel continuaram a sua campanha de bombardeios contra o território palestino, onde, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 8.525 pessoas (na sua maioria civis) morreram desde 7 de outubro, quando a guerra começou. Mais de 3.500 desses mortos são menores.



A mesma fonte indicou nesta terça-feira que pelo menos 50 pessoas morreram em um bombardeio israelense contra um campo de refugiados no norte da Faixa.



O conflito foi desencadeado pelo ataque sangrento que o movimento islamista palestino realizou naquele dia em território israelense e que causou pelo menos 1.400 mortes - a maioria civis - segundo as autoridades israelenses.



Os apelos a um cessar-fogo se multiplicaram a nível internacional, mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descartou essa possibilidade na segunda-feira, afirmando que equivaleria a uma "rendição" ao Hamas, cujos milicianos capturaram pelo menos 240 reféns durante o ataque de 7 de outubro.



O Hamas também divulgou imagens de combates em Gaza, incluindo fotos que mostram um veículo militar em chamas, segundo o movimento islamista.



Estas imagens não puderam ser verificadas de forma independente, mas vídeos gravados pela AFP mostram fumaça e helicópteros israelenses lançando foguetes no norte da Faixa.