Austrália desiste de candidatura para sediar Copa de 2034

436

A Austrália anunciou nesta terça-feira (31) que desistiu de sua candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2034, deixando caminho livre para a Arábia Saudita, ainda mais favorita para receber o torneio.



"Estudamos a possibilidade de apresentar uma candidatura para organizar o Mundial da Fifa e, depois de levar em conta todos os fatores, decidimos não fazê-lo para a competição de 2034", escreveu a Federação de Futebol da Austrália (FFA) em comunicado.



Depois de anunciar negociações com a FFA para apresentar uma candidatura conjunta para organizar o torneio, Associação de Futebol da Indonésia (PSSI) formalizou há dez dias seu apoio à Arábia Saudita, que também é respaldada oficialmente pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).



Depois de anunciar, no início de outubro, Espanha, Marrocos e Portugal como anfitriões da Copa de 2030, que também terá jogos em Argentina, Uruguai e Paraguai, a Fifa abriu as inscrições para a organização do evento em 2034, limitando as vagas a países da AFC para garantir o princípio de rotação de continentes. O prazo para as candidaturas termina exatamente nesta terça-feira.



A Arábia Saudita, que já tinha como objetivo receber o Mundial em 2030, está investindo pesado para se firmar no futebol mundial, tal como seus clubes, que conseguiram atrair estrelas como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema (Al-Ittihad) e Neymar (Al-Hilal).