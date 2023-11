'Salvem as crianças de Gaza', gritam manifestantes no Congresso dos EUA

436

"Vocês deveriam ter vergonha!", "Cessar-fogo já!", "Salvem as crianças de Gaza!", gritaram manifestantes no Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira (31), durante comparecimento dos secretários de Estado, Antony Blinken, e da Defesa, Lloyd Austin, a uma audiência sobre a ajuda a Israel e à Ucrânia.



Primeiro, várias pessoas sentadas atrás de Blinken e Austin levantaram, em silêncio, as mãos manchadas com tinta vermelha para simbolizar o sangue derramado na Faixa de Gaza. Com intervalo de alguns minutos, um deles se levantava para protestar.



"Cessar-fogo já!", gritaram diante de uma comissão do Senado.



"Os palestinos não são animais!", bradou um dos manifestantes. "Salvem as crianças de Gaza!", "Vocês deveriam ter vergonha!", gritou outro.



Uma pessoa usava uma jaqueta que dizia "Parem de financiar o genocídio".



Blinken teve de interromper seu discurso diversas vezes enquanto os manifestantes eram escoltados para fora da sala pela polícia.



Há dez dias, o presidente Joe Biden pediu ao Congresso um pacote de mais de US$ 105 bilhões (R$ 2,6 trilhões na cotação atual), incluindo US$ 14,3 bilhões (R$ 72,2 bilhões na cotação atual) em ajuda para Israel.



Na Faixa de Gaza, estão sendo travados "duros combates terrestres" contra o grupo islamista Hamas, informou hoje o Exército israelense, que avança lentamente entre as ruínas do território palestino, onde se agrava a situação humanitária, descrita como "desastrosa" pela ONU.



O governo israelense declarou uma guerra para "aniquilar" o Hamas depois que comandos do grupo no poder na Faixa de Gaza se infiltraram no sul de Israel, em 7 de outubro, para cometer um ataque de violência sem precedentes desde a criação do Estado, em 1948, deixando 1.400 mortos, a maioria civis.



Mais de 8.525 palestinos, também em sua maioria civis, foram mortos desde que o Exército israelense começou a bombardear a Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.