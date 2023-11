Vini Jr. renova com o Real Madrid até 2027

436

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinícius Júnior por quatro anos, até 2027.



"O Real Madrid C. F. e Vini Jr. alcançaram um acordo para a ampliação do contrato do jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2027", informou a equipe merengue em um comunicado.



O atacante de 23 anos, que tinha contrato até o fim da atual temporada, se tornou um dos pilares do elenco merengue nas últimas seis temporadas, desde que chegou ao clube em 2018, procedente do Flamengo.



Segundo a imprensa espanhola, a renovação já havia sido estabelecida no ano passado, mas foi oficializada nesta terça-feira.



O clube não divulgou valores, mas, segundo os jornais da capital espanhola, o novo contrato teria uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões, na cotação atual).



"No o clube dos sonhos até 2027 e por mais troféus juntos", escreveu Vini em sua conta no Instagram.



O jovem brasileiro, contratado pelo clube merengue por 45 milhões de euros (R$ 239 milhões), evoluiu muito desde sua chegada, em 2018, depois de um começo difícil no futebol espanhol.



- Parceria com Benzema -



Em suas três primeiras temporadas em Madri, Vinícius era criticado por não ter um bom aproveitamento nas finalizações, apesar de ser reconhecido por sua velocidade e habilidade nos dribles.



Mas na temporada deixou para trás as críticas e explodiu definitivamente em parceria com Karim Benzema.



Ao lado do atacante francês, Vini atingiu outro patamar e terminou aquela temporada com 22 gols e 20 assistências.



O brasileiro entrou para a história merengue com um desses gols, na final da Liga dos Campeões da Europa, contra o Liverpool, que deu ao Real Madrid a vitória por 1 a 0 e sua 14ª 'Orelhuda'.



Na temporada passada, seu desempenho melhorou com 22 gols marcados e 21 assistências em 55 jogos. Na atual campanha, em que já teve que ficar afastado por um mês devido a lesão, acumula três gols e três assistências em 10 jogos oficiais.



Em suas seis temporadas no Real Madrid, Vinícius já conquistou vários títulos. Além da Champions, venceu dois Mundiais de Clubes, uma Supercopa da Europa, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.



Vini renovou com o clube um dia depois de receber em Paris o prêmio Sócrates, na cerimônia da Bola de Ouro, pelo trabalho social de seu instituto, que que investe na educação jovens.



"Estou muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil e no meu bairro. Sair da favela, de onde eu saí, é muito improvável chegar até aqui. Eu fico muito feliz de poder ajudá-los", declarou Vini após receber o prêmio.



O atacante também se tornou uma voz importante contra o racismo, ao não se calar diante dos insultos recorrentes que recebe no futebol espanhol.



"Estou preparado para isso. Para sempre poder falar quando for necessário. É muito triste ter que falar sobre racismo, gosto de falar sobre futebol, sobre os grandes jogadores que estão aqui. Quero pedir para vocês que não parem de lutar. Que as crianças que possam vir não sofram com isso", comentou na cerimônia em Paris.