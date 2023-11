Paris amanhece com estrelas de David pintadas em fachadas de edifícios

436

A Procuradoria de Paris anunciou, nesta terça-feira (31), a abertura de uma investigação sobre as Estrelas de David, símbolo da religião judaica e do Estado de Israel, pintadas nas fachadas de vários edifícios da capital francesa.



A delegacia do 14º distrito, bairro do sul de Paris onde as ilustrações apareceram, vai investigar essas Estrelas de David azuis por danos à propriedade de terceiros agravados por terem sido cometidos por motivos de origem, raça, etnia, ou religião, disse o Ministério Público à AFP.



Este crime acarreta uma pena máxima de quatro anos de prisão e multa de 30.000 euros (US$ 31,8 mil, ou R$ 160,5 mil na cotação atual).



Desde o ataque do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, foram registradas na França 2.500 queixas por atos antissemitas, segundo o Ministério do Interior.



No domingo, o ministro francês da Justiça, Eric Dupond-Moretti, disse que mais de 400 pessoas foram detidas em relação com esses "atos antissemitas".



A prefeita do distrito XIV, Carine Petit, denunciou as pichações como "atos antissemitas e racistas" na rede social X (antigo Twitter).



"Este ato de marcação lembra os métodos da década de 1930 e da Segunda Guerra Mundial que levaram ao extermínio de milhões de judeus", denunciou.



"As pessoas que fizeram isso claramente buscam aterrorizar", disse o presidente da União dos Estudantes Judeus da França (UEJF), Samuel Lejoyeux, à AFP.



Grafites similares apareceram no fim de semana passado em bairros da periferia de Paris, acompanhados de frases como "Do mar ao Jordão, a Palestina vencerá".



