Bombardeio israelense deixa 50 mortos em acampamento palestino, afirma Hamas

O Ministério da Saúde do Hamas, grupo que governa a Faixa de Gaza, afirmou que pelo menos 50 pessoas morreram nesta terça-feira (31) em um bombardeio israelense contra um acampamento no território palestino.



"Mais de 50 mártires e quase 150 feridos e dezenas de pessoas sob os escombros devido a um massacre israelense atroz que atingiu uma grande área de casas no acampamento de Jabalia", norte da Faixa de Gaza, informou o ministério em um comunicado.



Esta mesma fonte afirmou que o saldo final poderá ser muito maior e que o bombardeio destruiu "pelo menos 20 edifícios".



Um vídeo feito pela AFP mostra que pelo menos 47 corpos foram retirados dos escombros depois que o ataque atingiu várias casas do acampamento.



Dezenas de pessoas observavam, das bordas de duas grandes crateras, enquanto outras procuravam por sobreviventes.



O Exército de Israel não comentou este bombardeio até o momento.



Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde indicou que 8.525 pessoas morreram na Faixa de Gaza por bombardeios israelenses desde 7 de outubro.



Naquele dia, os combatentes do Hamas lançaram um ataque em Israel que desencadeou uma guerra, deixando 1.400 mortos, segundo as autoridades.