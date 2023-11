436

O Ministério da Saúde do Hamas, grupo que governa a Faixa de Gaza, afirmou que pelo menos 50 pessoas morreram nesta terça-feira (31) em um bombardeio israelense contra um acampamento no território palestino.



"Mais de 50 mártires e quase 150 feridos e dezenas de pessoas sob os escombros devido a um massacre israelense atroz que atingiu uma grande área de casas no acampamento de Jabalia", norte da Faixa de Gaza, informou o ministério em um comunicado.