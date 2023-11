Vini Jr renova com o Real Madrid até 2027

436

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (31) a renovação do contrato do atacante brasileiro Vinícius Júnior por quatro anos, até 2027.



"O Real Madrid C. F. e Vini Jr. alcançaram um acordo para a ampliação do contrato do jogador, que permanece vinculado ao clube até 30 de junho de 2027", informou a equipe merengue em um comunicado.



O atacante de 23 anos, que tinha contrato até o fim da atual temporada, se tornou um dos pilares do elenco merengue nas últimas seis temporadas, desde que chegou ao clube em 2018, procedente do Flamengo.



Segundo a imprensa espanhola, a renovação já havia sido estabelecida no ano passado, mas foi oficializada nesta terça-feira.



O clube não divulgou valores, mas, segundo os jornais da capital espanhola, o novo contrato teria uma cláusula de rescisão de um bilhão de euros (1,06 bilhão de dólares, 5,3 bilhões de reais, na cotação atual).